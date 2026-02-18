به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخشابی، خواننده و پژوهشگر که طی ماههای گذشته در حوزههای «هنردرمانی» و «موسیقی درمانی» پژوهشهای اجرایی را آغاز کرده، در شهر کویری «بادرود» کارگاه 2روزهای را برگزار کرد.
به گفته دستاندرکاران پروژه، این برنامه تلفیقی از مباحث نظری، فعالیتهای عملی هنردرمانی و تجربه میدانی بوده و با حضور شرکتکنندگان در طبیعت و سفر به کویر تلاش میکند ظرفیتهای ویژهای برای آمادگی ذهنی و عاطفی آنها ایجاد کند. ضمن اینکه در این کارگاه چند فیلم به نمایش گذاشته شده و تلههای رفتاری شخصیتهای اصلی فیلمها به بحث و بررسی گذاشته شد. علاوه بر آن، شرکتکنندگان در نمایشهایی که بر اساس تلههای شخصیتی طراحی شده، حضور داشته تا مفاهیم درمانی از جمله طرحوارههای شخصیتی را در قالب عملی و هنری تجربه کنند.
مجید اخشابی که طی سالهای گذشته علاوه بر حضور در عرصه خوانندگی، در حوزه تدریس نیز به فعالیت مشغول است، درباره دیگر جزئیات پروژه تازهاش گفت: ترکیب هنر با روانشناسی اثربخشی درمان را افزایش میدهد، یادگیری را پایدار و مداخله را لذتبخش میکند. بازآفرینی مفاهیم روانشناختی از طریق موسیقی، نمایش و فیلم، فرآیند درمان را سادهتر و جذابتر میسازد.
وی افزود: در این کارگاه روی شناسایی و اصلاح «طرحوارهها» یا «تلههای شخصیتی» تمرکز داریم چرا که معتقدم آگاهی از این تلهها بخش مهم مسیر اصلاح است. از سوی دیگر تغییر فضا و حضور در جمع هدفمند، حس «حال خوب» و لذت از فرآیند درمان را افزایش میدهد و اثرات آن زودهنگام و پایدار است.
این خواننده و مدرس دانشگاه در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به نتایج این کارگاهها توضیح داد: بر اساس آنچه شرکتکنندگان میگویند آنها پس از کارگاه تغییرات ملموسی در خود مشاهده کردند و برخی دغدغههایی که پیشتر «مشکل» بود، به «مسئله» تبدیل شد. تجربه این کارگاه، برخلاف جلسات مشاوره سنتی، با حضور فعال درمانجو، ارائه راهکار عملی و محیطی واقعی، یادگیری و اصلاح تلهها را ملموستر و اثربخشتر کرد.
نظر شما