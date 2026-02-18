به گزارش خبرنگار مهر، «کاپیتان» بزرگ‌ترین مسابقه تلویزیونی کشف استعدادهای ورزشی به حساب می آید که فرایندی دقیق و فراگیر برای کشف استعدادهای ورزشی را در کشور طی کرده است.

هادی چوپان قهرمان مستر المپیا، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و زهرا کیانی قهرمان ووشو به عنوان داور در این مسابقه تلویزیونی شرکت دارند.



در این مسابقه، ۷۲ استعداد ورزشی از نقاط مختلف کشور حضور دارند که پس از رقابت‌های مرحله‌ای، چهار تیم به مرحله نهایی راه یافته‌اند. در نهایت مخاطبان برنامه با رأی خود، برنده بازوبند کاپیتانی و «قهرمانِ قهرمانان» را انتخاب خواهند کرد؛ فرایندی که در نوروز ۱۴۰۵ اتفاق خواهد افتاد .

کاپیتان به تهیه کنندگی علی داوودی از پنجشنبه ۳۰ بهمن حوالی ساعت ۲۱ هرشب از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه ورزش خواهد رفت.