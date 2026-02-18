  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

پخش مسابقه تلویزیونی کاپیتان با حضور چهره‌های ورزشی

مسابقه تلویزیونی استعدادیابی کاپیتان با اجرای سینا مهراد و با حضور چهره‌های مطرح ورزشی از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «کاپیتان» بزرگ‌ترین مسابقه تلویزیونی کشف استعدادهای ورزشی به حساب می آید که فرایندی دقیق و فراگیر برای کشف استعدادهای ورزشی را در کشور طی کرده است.

هادی چوپان قهرمان مستر المپیا، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و زهرا کیانی قهرمان ووشو به عنوان داور در این مسابقه تلویزیونی شرکت دارند.

در این مسابقه، ۷۲ استعداد ورزشی از نقاط مختلف کشور حضور دارند که پس از رقابت‌های مرحله‌ای، چهار تیم به مرحله نهایی راه یافته‌اند. در نهایت مخاطبان برنامه با رأی خود، برنده بازوبند کاپیتانی و «قهرمانِ قهرمانان» را انتخاب خواهند کرد؛ فرایندی که در نوروز ۱۴۰۵ اتفاق خواهد افتاد .

کاپیتان به تهیه کنندگی علی داوودی از پنجشنبه ۳۰ بهمن حوالی ساعت ۲۱ هرشب از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه ورزش خواهد رفت.

کد خبر 6752628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    ام IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      عالی عالی فیلمش خیلی خوبه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها