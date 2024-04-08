  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۳۵

روش‌های پرداخت زکات فطریه در استان بوشهر اعلام شد

روش‌های پرداخت زکات فطریه در استان بوشهر اعلام شد

بوشهر- مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اعلام روش‌های پرداخت زکات فطریه گفت: با همکاری شورای زکات استان، هزار و ۵۳۰ پایگاه ثابت و سیار در سراسر استان آماده دریافت زکات فطریه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم دیندار استان بوشهر و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، اظهار داشت: امسال پویش زکات فطریه با شعار پرداخت هر خانواده حداقل یک فطریه برای رفع مشکل نیازمندان شروع به کار خواهد کرد.

وی افزود: پایگاه‌های کمیته امداد در مصلی‌ها و مراکز برگزاری نماز عید فطر و همچنین معابر و میادین مرکزی شهرها به منظور جمع‌آوری فطریه، از شب عید فطر مستقر هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: هزار و ۵۳۰ پایگاه ثابت و سیار در سراسر استان بوشهر با همکاری دفاتر کمیته امداد. مساجد.خیریه‌ها. مراکز نیکوکاری. شورای زکات روستایی دهیاران و سایر مؤسسات مردم نهاد فطریه و کفارات مردم دیندار استان را جمع آوری می‌کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر و دبیر شورای زکات استان گفت: از مجموع هز ار و ۵۳۰ پایگاه، ۵۰۹ پایگاه در حوزه شهری و هزار و ۲۱ پایگاه در حوزه روستایی برنامه ریزی شده است.

روشن خاطرنشان کرد: با هدف تسهیل در پرداخت زکات فطریه شهروندان، در کنار روش‌های حضوری، روش‌های غیر حضوری نیز پیش‌بینی شده و شهروندان می‌توانند از طریق کد دستوری اعلام شده زکات خود را پرداخت کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر نیز خاطر نشان کرد: همچنین ایجاد ۴ شماره کارت مجازی به تفکیک فطریه عام و سادات، کفاره عمد و غیر عمد برای هر شهرستان و یا بخش به صورت مجزا تعریف شده است که شهروندان می‌توانند از طریق شماره کارت‌ها زکات خود را در هر یک از موارد مورد نظر پرداخت کنند.

وی گفت: همچنین امسال با هماهنگی‌های انجام شده ظرفیتی فراهم شده است تا پرداخت زکات فطریه از طریق دستگاه‌های کارت خوان مستقر در نانوایی‌های سطح استان انجام شود و هم استانی‌های عزیز می‌توانند از طریق این کارتخوان‌ها به صورت مستقیم زکات فطریه خود را به حساب کمیته امداد و نیازمندان اهدا کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر تاکید کرد: به گونه‌ای برنامه ریزی شده تا مبالغ زکات جمع آوری شده در اولین فرصت، یعنی همان روز عید فطر به حساب مددجویانی که از قبل شناسایی شده‌اند واریز کنیم.

کد مطلب 6073526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه