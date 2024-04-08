به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم دیندار استان بوشهر و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، اظهار داشت: امسال پویش زکات فطریه با شعار پرداخت هر خانواده حداقل یک فطریه برای رفع مشکل نیازمندان شروع به کار خواهد کرد.

وی افزود: پایگاه‌های کمیته امداد در مصلی‌ها و مراکز برگزاری نماز عید فطر و همچنین معابر و میادین مرکزی شهرها به منظور جمع‌آوری فطریه، از شب عید فطر مستقر هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: هزار و ۵۳۰ پایگاه ثابت و سیار در سراسر استان بوشهر با همکاری دفاتر کمیته امداد. مساجد.خیریه‌ها. مراکز نیکوکاری. شورای زکات روستایی دهیاران و سایر مؤسسات مردم نهاد فطریه و کفارات مردم دیندار استان را جمع آوری می‌کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر و دبیر شورای زکات استان گفت: از مجموع هز ار و ۵۳۰ پایگاه، ۵۰۹ پایگاه در حوزه شهری و هزار و ۲۱ پایگاه در حوزه روستایی برنامه ریزی شده است.

روشن خاطرنشان کرد: با هدف تسهیل در پرداخت زکات فطریه شهروندان، در کنار روش‌های حضوری، روش‌های غیر حضوری نیز پیش‌بینی شده و شهروندان می‌توانند از طریق کد دستوری اعلام شده زکات خود را پرداخت کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر نیز خاطر نشان کرد: همچنین ایجاد ۴ شماره کارت مجازی به تفکیک فطریه عام و سادات، کفاره عمد و غیر عمد برای هر شهرستان و یا بخش به صورت مجزا تعریف شده است که شهروندان می‌توانند از طریق شماره کارت‌ها زکات خود را در هر یک از موارد مورد نظر پرداخت کنند.

وی گفت: همچنین امسال با هماهنگی‌های انجام شده ظرفیتی فراهم شده است تا پرداخت زکات فطریه از طریق دستگاه‌های کارت خوان مستقر در نانوایی‌های سطح استان انجام شود و هم استانی‌های عزیز می‌توانند از طریق این کارتخوان‌ها به صورت مستقیم زکات فطریه خود را به حساب کمیته امداد و نیازمندان اهدا کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر تاکید کرد: به گونه‌ای برنامه ریزی شده تا مبالغ زکات جمع آوری شده در اولین فرصت، یعنی همان روز عید فطر به حساب مددجویانی که از قبل شناسایی شده‌اند واریز کنیم.