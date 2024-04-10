ضد حمله به روسیه؛ بهانه جدید «زلنسکی» برای گرفتن سلاح از غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رییس جمهور اوکراین بار دیگر وعده دور جدید ضد حملات علیه روسیه را داد.

«ولودیمیر زلنسکی» رییس‌جمهور اوکراین معتقد است به پشتوانه تسلیحات نظامی پیشرفته غربی می‌تواند یک ضدحمله جدید علیه روسیه را آغاز کند.

رییس جمهور اوکراین در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی بیلد گفت که با وجود اینکه نیروهای اوکراین در حال حاضر در میدان جنگ عقب نشینی کرده اند، امیدوار است که جریان نبرد را تغییر دهد.

زلنسکی اذعان کرد: روسیه مردان بیشتری دارد، سلاح های بیشتری دارد. اما غرب دارای سیستم‌های تسلیحاتی مدرن است.

رییس جمهور اوکراین افزود که اگر این کشور از شرکای خود سلاح دریافت کند، آنگاه دیگر تعداد نیروهای نظامی مهم نیست بلکه کیفیت تسلیحات تعیین کننده وضعیت نبرد است.

زلنسکی با این ادعاها بار دیگر خواستار کمک نظامی غرب به اوکراین شد. سال گذشته اوکراین در ضد حملاتی علیه روسیه، که مدتها وعده آن را داده بود، ناکام ماند.