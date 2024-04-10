روسیه: اوکراین بیش از ۸۰۰ نظامی دیگر از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از کشته و زخمی شدن صدها نظامی اوکراینی دیگر خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه طی شبانه روز گذشته، ۱۱ حمله را در منطقه آودیوکا دفع کردند. در درگیری در این محور، ارتش اوکراین ۳۹۵ نظامی خود را از دست داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: ارتش اوکراین همچنین در محور آودیوکا سه خودروی زرهی، شش خودرو، یک هویتزر «ام اس تی ای – بی» و یک توپخانه خودکششی را از دست داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که درگیری در منطقه دونتسک و دونتسک جنوبی به ترتیب ۳۶۰ و ۱۱۵ تلفات نظامی دیگر روی دست ارتش اوکراین گذاشت.

«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه پیشتر گفته بود که ارتش اوکراین بیش از ۸۰ هزار نظامی، ۱۴ هزار واحد تسلیحاتی مختلف از جمله بیش از هزارو ۲۰۰ تانک و دیگر خودروهای زرهی را از ژانویه ۲۰۲۴ از دست داده است.