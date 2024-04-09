هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح سهشنبه بیستم فروردین با میانگین ۸۱ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با عدد ۹۱، خیابان ۲۵ آبان ۶۵، پارک زمزم ۷۹، دانشگاه صنعتی ۷۲، رهنان ۸۱، سپاهانشهر ۵۹، خیابان فرشادی ۷۰، خیابان فیض ۶۹، بولوار کاوه ۶۷، میرزا طاهر ۵۷ و ایستگاه ولدان ۷۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان زینبیه با عدد ۱۵۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۰۶ ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
امروز شاخص هوا در خمینیشهر با میانگین ۶۴، سجزی ۷۸ و شاهین شهر با میانگین ۵۶ قابل قبول، در زرین شهر با میانگین ۱۳۵ AQI ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان با میانگین ۱۶۸ AQI ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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