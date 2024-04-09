به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت موسیقی وحید اسداللهی از نوازندگان و هنرمندان پیشگان موسیقی آذربایجان در اولین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی تالار وحدت پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

این نوازنده پیشکسوت موسیقی که تاکنون در بسیاری از اجراهای ملی و بین المللی با خوانندگان و هنرمندان زیادی همکاری داشته است، قرار است روز سیزدهم اردیبهشت ماه بعد از مدت ها سکوت و کم خبری، کنسرتی را با همراهی فرزندانش محمد و رضا اسداللهی برگزار کند. این در حالی است که برخی دیگر از هنرمندان شناخته شده عرصه موسیقی نیز وی را در این کنسرت همراهی خواهند کرد.

براساس برنامه ریزی هایی که وحید اسداللهی در این کنسرت انجام داده وی قرار است، با حال و هوایی متفاوت تر از آنچه طی این سال ها در آثار به مخاطب ارایه داده بود، کنسرت خود را برگزار کند. کنسرتی که به زعم او فصل تازه و جدیدی از فعالیت هایش را رقم خواهد زد.

وحید اسداللهی نیاری از جمله هنرمندان شناخته شده موسیقی آذربایجان در حوزه نوازندگی نقاره است که در سال ۱۳۳۹ در خانواده‌ای ترک زبان و موسیقی دوست در تهران به دنیا آمد. این هنرمند از کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و ریتم نوازی را با سازهای قاوال (دایره) و ناغارا شروع کرد. وی در ۱۴ سالگی وارد ارکسترهای حرفه‌ای شد و بعدها با انتشار بیش از ۱۵ آلبوم موسیقی بدون کلام، اجرای کنسرت‌های بسیاری در ایران و دیگر کشورها و همچنین همکاری با بسیاری از هنرمندان مطرح و سرشناس توانست تاثیر چشمگیری در گسترش موسیقی آذربایجانی داشته باشد.

این نوازنده موسیقی منطقه آذربایجان که طی سال‌های گذشته از جمله هنرمندان فعال و شناخته شده نوازندگی نقاره در کشورمان بوده، نشان درجه یک هنری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور در رشته نوازندگی نقاره را دریافت کرد.