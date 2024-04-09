اعلام بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامیداشت عید سعید فطر و با تبریک فرارسیدن این ایام، بسته اینترنت و مکالمه ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.
همزمان با فرارسیدن عید فطر، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل میتوانند یک بسته تخفیفی، شامل ۲ گیگابایت اینترنت و ۲ ساعت مکالمه درون شبکه را با پرداخت ۸۰۰۰ تومان دریافت کنند.
این بسته تخفیفی، در روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ در دسترس و اعتبار آن از زمان فعالسازی، دو روز است. فعالسازی این بسته تخفیفی، با شمارهگیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکانپذیر است و در دفعات خرید و فعالسازی آن محدودیتی وجود ندارد.
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