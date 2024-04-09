  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۰

اعلام بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت عید فطر

اعلام بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت عید فطر

ایرانسل، بسته تخفیفی خود به مناسبت عید سعید فطر را اعلام کرد. این بسته، شامل دو گیگابایت اینترنت و دو ساعت مکالمه ایرانسلی با تخفیف ویژه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت عید سعید فطر و با تبریک فرارسیدن این ایام، بسته اینترنت و مکالمه ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن عید فطر، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته تخفیفی، شامل ۲ گیگابایت اینترنت و ۲ ساعت مکالمه درون شبکه را با پرداخت ۸۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بسته تخفیفی، در روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ در دسترس و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، دو روز است. فعال‌سازی این بسته تخفیفی، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است و در دفعات خرید و فعال‌سازی آن محدودیتی وجود ندارد.

کد مطلب 6073953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها