  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۹

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر:

صدور اسناد مالکیت اماکن مذهبی بوشهر تسریع می‌شود

صدور اسناد مالکیت اماکن مذهبی بوشهر تسریع می‌شود

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: سال گذشته ۸۵ جلد سند مالکیت برای اماکن مذهبی در استان بوشهر صادر شد، که تلاش خواهیم کرد در سال جاری این مهم تسریع یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح سه شنبه در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر بیان کرد: سال گذشته پرونده ۱۰۹ اماکن مذهبی استان تکمیل و جهت صدور سند به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال شد، که منجر به صدور ۸۵ جلد سند شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: به منظور ارتقا بهره‌وری اراضی موقوفات در روستاها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های گوناگون موقوفات در سراسر کشور، تفاهمنامه‌ای مشترک میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه جهت سنددار کردن اماکن تحت مدیریت اداره اوقاف منعقد شد.

وی افزود: هماهنگی و همکاری در صدور اسناد مالکیت املاک وقفی و اماکن دینی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت کشور از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته جهت صدور ۱۲۵ جلد سند مالکیت اماکن مذهبی در سال جاری، اظهار داشت: باید تلاش شود با تعامل و همدلی و پیگیری مستمر نسبت به صدور اسناد مالکیت اماکن مذهبی در استان اقدام شود.

کد مطلب 6073998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها