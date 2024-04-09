به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح سه شنبه در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر بیان کرد: سال گذشته پرونده ۱۰۹ اماکن مذهبی استان تکمیل و جهت صدور سند به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال شد، که منجر به صدور ۸۵ جلد سند شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: به منظور ارتقا بهره‌وری اراضی موقوفات در روستاها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های گوناگون موقوفات در سراسر کشور، تفاهمنامه‌ای مشترک میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه جهت سنددار کردن اماکن تحت مدیریت اداره اوقاف منعقد شد.

وی افزود: هماهنگی و همکاری در صدور اسناد مالکیت املاک وقفی و اماکن دینی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت کشور از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته جهت صدور ۱۲۵ جلد سند مالکیت اماکن مذهبی در سال جاری، اظهار داشت: باید تلاش شود با تعامل و همدلی و پیگیری مستمر نسبت به صدور اسناد مالکیت اماکن مذهبی در استان اقدام شود.