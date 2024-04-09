ترافیک پرحجم و نیمه سنگین در جاده چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در سراسر کشور در حال حاضر شاهد ترافیک پرحجم و نیمه سنگین در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران – شمال به خصوص در محدوده انتهایی آزادراه هستیم. در مسیر جنوب به شمال محور چالوس در حدفاصل پل زنگوله تا هریجان نیز وضعیت مشابه گزارش شده است.

وی با بیان اینکه ترافیک در آزادراه کرج – قزوین محدوده مهرویلا نیمه سنگین است، گفت: در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محور شهریار – تهران در محدوده شهر قدس نیز ترافیک پرحجم و نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین درباره وضعیت جوی جاده‌ها از بارش باران در برخی از محورهای استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: لازم است که رانندگان در شرایط بارندگی با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از ضمن دقت کافی به مسیر مقابل خود از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کنند.

شیرانی با اعلام شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ و ۱۲۰ از رانندگان و مسافران خواست که پیش از شروع سفر با این دو شماره تماس گرفته و با اطلاع از وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور مناسب‌ترین زمان و مسیر را برای انجام سفر خود انتخاب کنند.