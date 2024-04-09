به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهروندان مراکشی بار دیگر در حمایت از ساکنان نوار غزه برابر جنایات رژیم صهیونیستی در این باریکه طی شش ماه گذشته راهپیمایی برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی که در شهر المضیق واقع در شمال مراکش برگزار شد با سردادن شعارهایی حمایت خود را از فلسطین اعلام کرده و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

کمیته حمایت از آرمان‌های امت اسلامی در مراکش چندی قبل اعلام کرده بود که در اولین جمعه ماه مبارک رمضان ۱۲۵ راهپیمایی در ۶۰ شهر این کشور در حمایت از فلسطینی‌های مظلوم ساکن نوار غزه مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ها شعارهایی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و هدف قرار دادن غیرنظامیان و گرسنه نگه داشتن آن‌ها در سایه سکوت کشورهای عربی و غیر عربی سر دادند.

چند روز قبل نیز شمار زیادی از شهروندان مراکشی با حضور در خیابان‌های دار البیضاء بزرگترین شهر این کشور علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و اقدام کشورشان در عادی سازی روابط با این رژیم شعار سردادند.