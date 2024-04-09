مراکز معاینه فنی تهران در ایام تعطیلات عید فطر فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر در توضیح جزئیات نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام تعطیلات عید سعید فطر گفت: در روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳ با عنایت به برگزاری نماز پرشکوه عید فطر مراکز فعال در آن روز پس از اقامه نماز از ساعت ۱۱ صبح آغاز به فعالیت خواهند کرد. مراکز شهید آبشناسان، شهدای زمان آباد، بعثت و واحدهای سیار شریعتی (شماره ۵ و ۶)، نوبنیاد و گیلان از ساعت ۱۱ الی ۱۸ فعال هستند.

وی در ادامه افزود: در روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه مراکز بیهقی, شهید آبشناسان از ساعت ۷ الی ۲۲ و مراکز شهید چمران، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، بعثت، فداییان اسلام، آزادی و واحدهای سیار جیحون، بوتان، پایانه کاوه، شریعتی (شماره ۵ و ۶)، اتحاد، یاس فاطمی از ساعت ۷ الی ۱۴ فعال هستند. در مجموع در روز پنج شنبه ۱۶ مرکز آمادگی خدمت رسانی به شهروندان را دارند.

میرزایی قمی در خصوص فعالیت مراکز در روز جمعه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ تصریح کرد: مراکز بیهقی, شهید آبشناسان از ساعت ۷ الی ۲۲ و مراکز خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، بعثت، فداییان اسلام، آزادی و واحدهای سیار شریعتی (شماره ۵ و ۶)، اتحاد، یاس فاطمی از ساعت ۷ الی ۱۴ فعال هستند.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ایام تعطیلات رسمی گفت: با توجه به ماه ابتدایی سال و افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنی، جهت رفاه حال و تسهیل در خدمت‌رسانی به شهروندان به ویژه در ایام تعطیل که مشتریان با فراغت خاطر بیشتری می‌توانند از خدمات مراکز استفاده نمایند این مجموعه بنا بر تقاضای مشتریان نسبت به ارائه خدمات در چند مرکز در ایام تعطیل اقدام کرده است.

میرزایی قمی در پایان خاطر نشان کرد: شهر تهران از بضاعت ۶۴ خط معاینه فنی مختص خودروهای سبک در ۱۷ مرکز معاینه فنی ثابت و ۱۵ واحد سیار تک خطه و همچنین سه مرکز معاینه فنی تک خطه مختص خودروهای سنگین برخوردار بوده و شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آدرس و نحوه فعالیت مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه و یا با سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرید.