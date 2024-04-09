مهلت ۱۰ روزه برای تعیین سازوکارهای عملیاتی مشارکت مردم در تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی در آخرین نشست از دیدارهای رمضانی خود، با جمعی از مسؤولان، صاحب‌نظران و حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی به گفت‌وگو پرداخت.

در این دیدار رییسی بعد از شنیدن سخنان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی عرصه مردمی‌سازی اقتصاد، جهت رفع موانع، مشکلات و دغدغه‌های پیش روی این فعالان اقتصادی دستوراتی صادر کرد.

رییس جمهور در این جلسه، با تأکید بر اینکه محقق کردن منویات حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر مشارکت‌دهی مردم در امر تولید نیازمند «طرحی نو» و اقدامی تحولی است، همگرایی و هم‌افزایی فعالان حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی را از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه برشمرد و بر عزم دولت برای توانمندسازی این تشکل‌ها و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

رییسی با امیدآفرین خواندن گزارش‌های ارایه شده از سوی نهادها و تشکل‌های مردمی در حوزه مردمی‌سازی اقتصادی، از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه و همچنین نمایندگان حلقه‌های میانی فعال در اقتصاد مردمی خواست، تجربیات و تحقیقات خود در زمینه بهره‌گیری بهینه از ظرفیت مردم در امر تولید و اقتصاد را در اسرع وقت جهت استفاده در برنامه عملیاتی دولت در این زمینه، ارایه کنند.

رییس جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف برای گفتمان‌سازی فراگیر و نهادینه کردن مشارکت مردم در تولید و اقتصاد، دستور داد کارگروهی متشکل از مسؤولان دولت و فعالان عرصه تولید و اقتصاد مردمی تشکیل شود تا در مدت حداکثر ۱۰ روز، ساز و کارهای اجرایی و عملیاتی کردن مشارکت مردم در امر تولید را در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی تعیین کنند.

«برگزاری مستمر جلسات حل مسأله برای رفع موانع و مشکلات فعالان این بخش»، «ایجاد سامانه ملی جهت ثبت اقدامات و مشکلات فعالان اقتصاد مردمی و پیگیری و حل این مشکلات از سوی مسؤولان»، «توجه ویژه به ظرفیت و نقش بانوان در تولید»، «ایجاد بازار برای عرضه کالاهای تولیدی و صنایع دستی در استان‌ها»، «بهره‌گیری از تجربیات موفق و طرفیت بسیج در مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی»، «تأکید بر جبران کم توجهی‌های گذشته به بخش تعاون به عنوان بستری مهم برای حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد» و «تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی همه اقشار جامعه و افراد مؤثر در فعال‌سازی مشارکت‌های مردمی» از دیگر نکاتی بود که رییس جمهور ناظر به سخنان برخی از حاضران در این نشست به آنها اشاره کرد.

رییسی در ادامه با تأکید بر توجه ویژه به مدیریت زمان در رفع نیازهای کشور، تصریح کرد: اگر اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به موقع و به درستی اجرا می‌شد، امروز اقتصاد ما در مواجهه با تکانه‌ها مقاوم‌تر بود.

رییس جمهور همچنین یکی از شروط موفقیت مشارکت‌دهی مردم در امر تولید را جلوگیری از فعالیت بخش‌های غیرمولد عنوان کرد و افزود: به همان میزان که مسأله تولید مورد توجه قرار گرفته است به همان میزان نیز باید از میدان‌داری بخش‌های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه جلوگیری و نقدینگی را به سمت اقتصاد مولد هدایت کنیم.

رییسی در پایان با بیان اینکه جهش تولید در کشور به ایجاد نشاط اجتماعی، خلق ثروت و رفع بسیاری از چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد، اظهار داشت: بدون تردید با کار جهادی و تلاش مضاعف از سوی دولت و حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی و همچنین اتکای به ظرفیت‌های مردمی خواهیم توانست شعار سال را محقق و جهش تولید را به حد قابل قبولی برسانیم.

پیش از سخنان رییس جمهور سید احمد عبودتیان، دستیار رییس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت گزارشی از تدوین راهکارهای مشارکت‌دهی مردم در امر تولید و اقتصاد ارایه کرد.

همچنین حجت‌الاسلام مادرشاهی دبیر گروه پژوهشگاه فقه نظام، عباس جهان‌بخشی مدیرعامل اندیشکده زیست‌شهر اسلامی، محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک رسالت، سعید حسینی مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار ایرانی- اسلامی ایران‌نوشت، علی مؤمنی مدیرعامل شهرک صنعتی سدید، علیرضا یوردخوانی مدیرعامل شرکت تعاونی عشایری گرمسار، روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس و مدیرعامل اندیشکده توسعه منطقه‌ای فن‌آوران، مهدی ربانی رییس شورای روستای نگارخاتون، سید صدیقه حسینی مؤسس آکادمی آواوید، محسن مقصودی تهیه کننده تلویزیونی، حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی از فعالان حلقه میانی اقتصاد مردمی، مصطفی صالحی کارآفرین، حجت‌الاسلام حمزه معلی دبیر مجمع عالی اقتصاد مقاومتی، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه، سردار تقی‌زاده رییس بنیاد تعاون بسیج، حجت‌الاسلام محمدرضا زارعی کارآفرین، محمدعلی غفوریان مدیر مرکز تعاون و حکمرانی مردمی، حمیدرضا آرامی مسئول کارگروه شهرسازی اسلامی مرکز تحقیقات مجلس، علی عسگری مدیرعامل شهرک تولید کفش هیدج و نادعلی‌زاده کارآفرین به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

ضرورت اصلاح ساختارهای نظام پولی و بانکی، جبهه‌سازی دولت برای فعالیت مردم در بخش اقتصاد، ضرورت به‌رسمیت شناختن نهادها و تشکل‌های مردمی از سوی دستگاه‌های دولتی برای تحقق مشارکت مردم در امر تولید، بررسی امکان ایجاد واگذاری زمین به فعالیت‌های تولیدی مردمی، ایجاد رقابت در دستگاه‌های دولتی در امر مشارکت مردمی در اقتصاد، آزادسازی منابع عمومی برای فعالیت مردم در امر اقتصاد، واگذاری بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به آحاد مردم با محوریت حلقه‌های میانی، توجه به کارکردهای تشکل‌های دینی در جذب و مشارکت مردم از جمله ایجاد مشاغل خانگی، مهارت‌آموزی و ایجاد شبکه و زنجیره تولیدکنندگان، تبدیل الگوهای موفق مردمی‌سازی تولید به روش‌های اجرایی در دستگاه‌های دولتی، مساعدت و یاری دولت در زمینه صادرات محصولات تولیدی مردمی و پیگیری گزارش‌ها و نظارت‌های مردمی در زمینه فساد و ترک فعل‌های احتمالی مسؤولان از جمله نکاتی بود که از سوی مسؤولان، صاحب‌نظران و حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی در دیدار با رییس جمهور مطرح شد.