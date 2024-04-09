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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۱۷

طاهرزاده خبر داد؛

آغاز انبوه‌سازی قطار ملی در تهران از یک ماه دیگر

آغاز انبوه‌سازی قطار ملی در تهران از یک ماه دیگر

مدیر پروژه قطار ملی گفت: تمام کارهای مربوط به امور اداری تولید انبوه قطار ملی انجام شده و تا یک ماه دیگر شاهد شروع تولید آن در شرکت واگن‌سازی تهران خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم طاهرزاده، مدیر پروژه قطار ملی درباره به کارگیری اولین نمونه قطار ملی در خط پرند گفت: با طی تکمیل مونتاز قطار ملی و انجام تست‌های کیفی، سرد و گرم که منجر به اخذ تائیدیه مشاور خارجی شد ما مجوز به کارگیری قطار در شبکه مترو و مسافرگیری را گرفتیم.

وی ادامه داد: این موضوع روند اداری آن طی شده است و از روز سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ مسافرگیری قطار ملی در خط پرند انجام گرفته است؛ ضمن اینکه تمام متخصصین ما در محل مستقر هستند و کیفیت آن را بررسی و موارد نهایی را ارزیابی می‌کنند.

طاهرزاده اظهار کرد: این اقدام برای این است تا در تولید انبوه قطار ملی تمام پارامترهایی که باید بهینه سازی بشود را شناسایی و رفع کنیم.

مدیر پروژه قطار ملی در پایان خاطرنشان کرد: تمام کارهای مربوط به امور اداری تولید انبوه قطار ملی انجام شده و تا یک ماه دیگر شاهد شروع تولید انبوه قطار ملی در شرکت واگن سازی تهران را خواهیم بود.

کد مطلب 6074107

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