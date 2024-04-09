به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم طاهرزاده، مدیر پروژه قطار ملی درباره به کارگیری اولین نمونه قطار ملی در خط پرند گفت: با طی تکمیل مونتاز قطار ملی و انجام تست‌های کیفی، سرد و گرم که منجر به اخذ تائیدیه مشاور خارجی شد ما مجوز به کارگیری قطار در شبکه مترو و مسافرگیری را گرفتیم.

وی ادامه داد: این موضوع روند اداری آن طی شده است و از روز سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ مسافرگیری قطار ملی در خط پرند انجام گرفته است؛ ضمن اینکه تمام متخصصین ما در محل مستقر هستند و کیفیت آن را بررسی و موارد نهایی را ارزیابی می‌کنند.

طاهرزاده اظهار کرد: این اقدام برای این است تا در تولید انبوه قطار ملی تمام پارامترهایی که باید بهینه سازی بشود را شناسایی و رفع کنیم.

مدیر پروژه قطار ملی در پایان خاطرنشان کرد: تمام کارهای مربوط به امور اداری تولید انبوه قطار ملی انجام شده و تا یک ماه دیگر شاهد شروع تولید انبوه قطار ملی در شرکت واگن سازی تهران را خواهیم بود.