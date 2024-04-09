حجت الاسلام رضا براتی‌زاده در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در جریان برگزاری جشن گلریزان امسال تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان به منظور آزادی زندانیان موضوع جرایم غیرعمد و دارای محکومیت‌های مالی، جمع‌آوری شده است.

وی در ادامه در خصوص تعداد مددجویان بدهکار مالی محبوس در زندان‌های خراسان شمالی بیان کرد: ۱۳۰ محکوم علیه مالی در بند با بدهی بیش از ۸۰ میلیارد تومان کماکان در زندان‌های خراسان شمالی به سر می‌برند که منتظر دریافت کمک‌ها و حمایت‌های مالی هم استانی‌های هستند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: در جشن جریان جشن‌های گلریزان مردم شهرستان‌ بجنورد با تأمین و پرداخت ۵۰ میلیارد ریال، جاجرم با ۲۰ میلیارد ریال، شیروان با ۱۳ میلیارد ریال، اسفراین با ۱۰ میلیارد ریال، آشخانه با ۳ میلیارد ریال، گرمه و فاروج هر کدام با ۵ میلیارد ریال و رازوجرگلان و بام و صفی آباد هر کدام با ۲ میلیارد ریال پای کار آمدند.

حجت الاسلام براتی‌زاده در سال گذشته و در جریان جشن‌های گلریزان، نیکوکاران خراسان شمالی مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال و ستاد دیه کشور هم مبلغ هفتاد میلیارد ریال برای تسهیل زمینه‌های رهایی بدهکاران مالی در بند از زندان‌های استان کمک کردند.

وی در پایان افزود: با این مساعدت‌ها و حمایت‌های مؤثر، طی سال گذشته، تعداد ۲۴۰ زندانی دارای محکومیت‌های مالی و مرتکبین جرایم غیر عمد با ۱۲۳ میلیارد تومان بدهی، از زندان‌های خراسان شمالی آزاد شدند.