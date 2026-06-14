به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده عصر یک‌شنبه در پایان چهارمین نشست ستاد دیه خراسان شمالی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۱ محکوم مالی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند که مجموع بدهی آنان ۲۸۷ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه ۵۹ نفر از مددجویان آزاد شده مرد و دو نفر زن بودند، افزود: در نتیجه تلاش‌های ستاد دیه استان، مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق منابع مختلف از جمله کمک‌های ستاد دیه و خیران نیکوکار تأمین شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: همچنین با گذشت شکات و محکوم‌له‌ها به مبلغ ۲۳۲ میلیارد تومان، پذیرش اعسار محکومان به میزان ۴۴ میلیارد تومان، اعطای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و سه میلیارد تومان آورده مددجویان، زمینه آزادی این افراد فراهم شد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر ۲۹۰ مددجوی دارای محکومیت مالی با بدهی حدود یک‌هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان در زندان‌های استان حضور دارند.

وی از مردم نیکوکار خراسان شمالی خواست با مشارکت در امور خیرخواهانه و حمایت از ستاد دیه، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کنند.