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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۲۷

رییس سازمان سنجش خبر داد؛

تمهیدات جدید سازمان سنجش برای حفظ سلامت کنکور ۱۴۰۳

تمهیدات جدید سازمان سنجش برای حفظ سلامت کنکور ۱۴۰۳

رییس سازمان سنجش آموزش کشور از تمهیدات جدید برای حفظ سلامت  آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: استفاده از نسل سوم سیگنال یاب ها از جمله اقدامات آزمون سراسری پیش رو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری در مراسم دیدار نوروزی وزیر علوم با مدیران سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به حمایت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دو سال گذشته چهار دوره از تمامی مراحل و اقدامات اجرایی برگزاری آزمون‌های مختلف بازدید کردند که بی‌سابقه بوده و موفقیت‌های سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری امن آزمون‌های مختلف مرهون حمایت‌های وی و تلاش کارکنان نجیب و امین سازمان سنجش آموزش کشور است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: آزمون سراسری در دو نوبت و در ۵ گروه آزمایشی برگزار می‌شود که ۵ دسته دفترچه سوالات و پاسخنامه تهیه و چاپ می‌شود اما در آزمون‌های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد به دلیل گستردگی رشته‌های امتحانی حدود ۴۰۰ دفترچه سوالات و پاسخنامه تهیه و چاپ می‌شود و تعداد زیادی از کارکنان در قرنطینه آزمون‌های مختلف علمی، استخدامی و صلاحیت شغلی و به دور از خانواده در حال تلاش هستند.

وی در ادامه از تمهیدات جدید برای حفظ سلامت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: استفاده از نسل سوم سیگنال یاب ها از جمله اقدامات آزمون سراسری پیش رو خواهد بود و تلاش می‌شود با اقدامات جدید و ابتکاری سلامت آزمون سراسری تضمین شود.

محمدحسین حاجیلو قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این نشست ضمن خیر مقدم به وزیر علوم تحقیقات و فناوری، با ارائه گزارش عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰ آزمون مختلف علمی، استخدامی و صلاحیت شغلی برگزار شد که به دلیل گستردگی و پی‌درپی بودن آزمون‌ها و محدودیت نیروی انسانی شاغل در این سازمان، بخشی از کارکنان سازمان سنجش بیش از ۱۷۰ روز کامل در قرنطینه و به دور از خانه و خانواده بودند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

کد مطلب 6074115

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    نظرات

    • مژده IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      کدوم امنیت فعلا که سوالات تاریخ لو رفته. بقیه هم در شرف انتشار هستند ممنون از امنیت و عدالت. کاش این عدالت را بر میداشتید و همون کنکور سالهای قبل را اجرا میکردید
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      4 1
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      من یک مادرم که بچه کنکوری دارم سوالات گذاشتن برا فروش تو سایت های مختلف با قیمت زیاد بچه من استرسی الان میکه با این وصع ما این همه تلاش کردیم چکار کنیم وقتی یک عده پول دارن سوال می خرن و بهترین شهر و رشته میارن
      • شهاب IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
        0 0
        سلام خانم،خواهش میکنم به دروغ های سایت ها توجه نکنید سوال ها لو نمیره.اینا فقط کلاهبردار و دزد هستن.من خودم پارسال کنکوری بودم،و فوق العاده هم موفق.تک تک تستا و سوالای کنکورمو خودم حل کردم و هیچ پولی هم برای خرید سوال ها ندادم.پس نگرانی شما بی مورده فرزندتون اگر درست درس بخونه قطعا موفق میشه.
    • ـ IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      10 3
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      شما بهتره این سهمیه های ناعادلانه کنکور رو حذف کنین این خودش بزرگترین تقلب یاب حساب میشه!!!

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