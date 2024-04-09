تمهیدات جدید سازمان سنجش برای حفظ سلامت کنکور ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری در مراسم دیدار نوروزی وزیر علوم با مدیران سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به حمایت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دو سال گذشته چهار دوره از تمامی مراحل و اقدامات اجرایی برگزاری آزمون‌های مختلف بازدید کردند که بی‌سابقه بوده و موفقیت‌های سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری امن آزمون‌های مختلف مرهون حمایت‌های وی و تلاش کارکنان نجیب و امین سازمان سنجش آموزش کشور است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: آزمون سراسری در دو نوبت و در ۵ گروه آزمایشی برگزار می‌شود که ۵ دسته دفترچه سوالات و پاسخنامه تهیه و چاپ می‌شود اما در آزمون‌های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد به دلیل گستردگی رشته‌های امتحانی حدود ۴۰۰ دفترچه سوالات و پاسخنامه تهیه و چاپ می‌شود و تعداد زیادی از کارکنان در قرنطینه آزمون‌های مختلف علمی، استخدامی و صلاحیت شغلی و به دور از خانواده در حال تلاش هستند.

وی در ادامه از تمهیدات جدید برای حفظ سلامت آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: استفاده از نسل سوم سیگنال یاب ها از جمله اقدامات آزمون سراسری پیش رو خواهد بود و تلاش می‌شود با اقدامات جدید و ابتکاری سلامت آزمون سراسری تضمین شود.

محمدحسین حاجیلو قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این نشست ضمن خیر مقدم به وزیر علوم تحقیقات و فناوری، با ارائه گزارش عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰ آزمون مختلف علمی، استخدامی و صلاحیت شغلی برگزار شد که به دلیل گستردگی و پی‌درپی بودن آزمون‌ها و محدودیت نیروی انسانی شاغل در این سازمان، بخشی از کارکنان سازمان سنجش بیش از ۱۷۰ روز کامل در قرنطینه و به دور از خانه و خانواده بودند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.