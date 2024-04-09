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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۲۶

محدودیت‌های ترافیکی نماز عید فطر بندرعباس اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی نماز عید فطر بندرعباس اعلام شد

بندرعباس - رییس پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس نیز محدودیت‌های ترافیکی به مناسبت نماز عید فطر در این شهرستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی حیدری بیان کرد: برای برگزاری مراسم نماز عید فطر در بندرعباس از ساعت پنج صبح روز چهارشنبه، محدودیت های ترافیکی تردد و پارک در بلوار شهید مطهری به سمت بیمارستان شریعتی و بلوار ناصر از بوستان بانوان تا تقاطع ناصر، رفت و برگشت و همچنین تمامی معابر منتهی به این بلوارها در محدوده یادشده تا پایان مراسم اعمال می‌شود که رانندگان می‌توانند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی از عموم شهروندان به‌ویژه رانندگان وسایل نقلیه خودرویی خواست با رعایت محدودیت‌های ترافیکی، به‌منظور باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم اقامه نماز عید فطر با پلیس نهایت همکاری لازم را داشته باشند و برای شرکت در مراسم حتی الامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

کد مطلب 6074124

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