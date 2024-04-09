به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله خدابندهلو گفت: صندوق مشترک با کمیته امداد امام خمینی (ره) و با محوریت شورای زکات استان زنجان برای جمعآوری زکات فطره مؤمنان روزهدار در استان زنجان مستقر خواهند شد.
وی با بیان اینکه مبلغ فطریه جمعآوری شده هر شهرستان به منظور کمک به نیازمندان همان شهرستان هزینه خواهد شد، تصریح کرد: مبالغ جمعآوری شده جهت ایجاد مسکن، تعمیر و تجهیز منازل، اشتغال و درمان، تسهیل ازدواج و تأمین جهیزیه معلولان و مددجویان نیازمند و تهیه مواد غذایی خانوادههای نیازمند هزینه میشود.
خدابندهلو با بیان اینکه سال قبل بیش از ۱۰ میلیارد ریال زکات فطره جمعآوری و در بین نیازمندان توزیع شد، تصریح کرد: جذب مشارکتهای مردمی در رفع مشکلات مددجویان و جامعه هدف بهزیستی نقش بسزایی دارد.
وی یادآور شد: همه نذورات نقدی و غیرنقدی اهدایی از سوی خیرین بین نیازمندان، سالمندان، ایتام و دیگر مددجویان در اسرع وقت توزیع میشود.
مدیرکل بهزیستی زنجان خاطرنشان کرد: براساس برنامهریزیهای انجام شده در زمینه جذب زکات فطره بهصورت الکترونیکی مردم مؤمن و خیر استان میتوانند زکات خود را علاوه بر روش حضوری، از طریق کد دستوری #۲۵۰۰۰*۶۶۵۵* و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۷۸۲۱۶۸ و شماره حساب ۴۱۶۸۰۳۴۵۴۱۷۶۶۵۴۸ واریز کنند.
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