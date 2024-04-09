قدمت ۱۱ ساله جلسات خانگی قرآن در روستای وکیل آباد کرمان

فرشته امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوابق خود به عنوان مربی و معلم قرآن و تعلیم معارف قرآن به کودکان و دانش آموزان اظهار کرد: بحمدالله سال هاست که جلسات خانگی قرآنی به صورت چرخشی در منازل روستای وکیل آباد شهرستان ارزوئیه استان کرمان برگزار می‌شود.

وی در این باره ادامه داد: البته افراد مختلف از گروه‌های سنی گوناگون از روستای وکیل آباد که جمعیتی بیش از هزار نفر دارد، در این جلسات شرکت می‌کنند؛ اما توجه بیشتر بنده به عنوان مربی و معلم قرآن بر جذب کودکان و نوجوانان بویژه در مقطع سنی ۷ تا ۱۲ سال است.

این بانوی فعال قرآنی همچنین افزود: خوشبختانه در کنار این جلسات خانگی، فعالیت‌های قرآنی در مسجد حضرت اباالفضل (ع) این روستا و همچنین در کانون فرهنگی امام صادق (ع) نیز رونق دارد.

امانی با تصریح بر ضرورت جذب حداکثری کودکان و نوجوانان به قرآن و فعالیت‌های قرآنی خاطر نشان کرد: فعالیت‌های هنری مانند نقاشی و کاردستی و البته فعالیت‌های تفریحی و خلاقانه مانند بازی‌های مفید و کاربردی می‌تواند سبب جذب بیشتر کودکان و نوجوانان به آموختن قرآن و معارف الهی شود.

وی درباره خاطرات خود از فعالیت‌های قرآنی گفت: چند سال قبل، یکی از کودکان فعال جلسات قرآنی روستا در مسابقات قرآنی شهرستان ارزوئیه شرکت کرده بود که او را برای شرکت در مسابقه همراهی کردیم، اما کمی اضطراب داشت و همین شد که هنگام پاسخ به سوالات مسابقه حفظ قرآن پشت تریبون گفت من برای مسابقه آماده ام؛ اما کمی استرس دارم و به همین دلیل زودتر سوالات مرا بپرسید که می‌خواهم به روستا برگردم که این جملات او خاطره‌ای جالب برای همه رقم زد.

امانی با تقدیر از فعالان فرهنگی روستای وکیل آباد شهرستان ارزوئیه استان کرمان یادآور شد: بحمدالله در کنار جلسات خانگی قرآن، برنامه‌های فرهنگی دیگری مانند سه شنبه‌های مهدوی و یا چهارشنبه‌های رضوی در روستای وکیل آباد برگزار می‌شود که خوشبختانه با حضور قابل توجه مردم روستا همراه است.