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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۳۹

زلنسکی کارکنان سیرک‌های اوکراین را از سربازی معاف کرد!

زلنسکی کارکنان سیرک‌های اوکراین را از سربازی معاف کرد!

یک رسانه روس با بازتاب خبر معافیت دلقک‌ها و کارکنان سیرک از نام‌نویسی در ارتش اوکراین، به طور غیرمستقیم رییس جمهور این کشور را به سخره گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، براساس تایید دو قانونگذار اوکراینی، دولت کی‌یف چندین گروه سیرک را در فهرست «نهادهای حیاتی» قرار داده و متعاقباً آنها را از ثبت‌نام در ارتش معاف کرده است!

ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین هفته گذشته اصلاحات قانون ثبت‌نام در ارتش را اعمال کرد که به موجب آن ارتش مجاز به فراخواندن افراد ۲۵ ساله و لغو معافیت چندین طبقه خاص است. با این حال، برخی افراد در صورتی که کسب و کارشان جزو مشاغل «حیاتی» قرار داشته باشد، همچنان می‌توانند از خدمت معاف شوند.

براین اساس، گروه سیرک سیار اوکراین و همچنین پنج دسته دیگر به عنوان مشاغل «بسیار حیاتی برای اقتصاد و حصول اطمینان از امرار معاش مردم در دوره‌ای خاص طبقه‌بندی شده‌اند»!

یاروسلاو زلنزنیاک، عضو مجلس اوکراین این موضوع را تایید کرده است. همچنین آلکسی گونچارنکو، دیگر عضو پارلمان این کشور، با تایید این قانون و طعنه به زلنسکی و دولت کی‌یف گفت که «نباید از این موضوع تعجب کرد چون بسیج نیرو و رویه‌های معافیتی مدت‌هاست که به سیرک تبدیل شده است.»

به گفته وی، فهرست کسب‌وکارهای حیاتی «راهبردی» که کارکنان‌شان معاف از رزم هستند، صنایع دفاعی را شامل نمی‌شود اما برای تولیدکنندگان رنگ و گچ، تولیدکنندگان بازی ویدئویی و حتی یک شرکت پرورش شتر اعمال می‌شود!

زلنزنیاک نیز با لحنی طعنه‌آمیز گفت که احتمالاً این شترها باید «شتر جنگی» باشند در غیر این صورت هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای برای معافیت صاحبان این مشاغل وجود ندارد.

اوکراین به دلیل کمبود داوطلب و شمار بالای قربانیان در جنگ، به ثبت‌نام الزامی در ارتش روی آورده است. براساس برآورد وزارت دفاع روسیه، ارتش اوکراین تنها در دو ماه اخیر، ۸۰ هزار نیروی خود را از دست داده است.

کد مطلب 6074188

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    نظرات

    • anna IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      پرورشگاه شتر هم دارن اوکراینی ها ؟؟!!🤔😂😂😂😂 خیلی جالب بود ... کارگاه تولید رنگ و گچ .... سیرکها ؟!!😂😂😂
    • حسنی IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
      0 0
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      اوکراین دوران دوران سیلک وکمدینهاست زلنسگی خیال میکندبازی میکندمملکت رابه فناداده است

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