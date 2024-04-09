به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، با گذشت بیش از ۶ ماه از جنگ غزه رژیم اشغالگر صهیونیستی با خسارت‌های گسترده‌ای در ابعاد انسانی و مادی از ابتدای جنگ در غزه تاکنون مواجه شده است.

بر اساس آمار رسمی که بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تاکنون ارائه کرده، فاکتور شکست‌های تل‌آویو در جنگ غزه در پایین‌ترین برآورده‌ها از رقم ۶۷ میلیارد دلار فراتر رفته است.

آژانس اعتبار سنجی ویچ در این رابطه اعلام کرد که این رقم شامل خسارت‌های ناشی از جنگ در جبهه شمالی با حزب‌الله لبنان نمی‌شود که اگر این ارقام نیز محاسبه شود، رقم مذکور بسیار بیشتر خواهد بود.

آمار رسمی تل آویو نشان دهنده افول تولید ناخالص داخلی به میزان ۲۰ درصد در سرزمین‌های اشغالی طی سه ماهه اخیر سال ۲۰۲۳ بوده و حجم کسری بودجه رژیم صهیونیستی نیز به رقم ۶ درصد رسیده است. این در حالی است که بدهی عمومی کابینه نیز در طول سال، ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

آژانس اعتبارسنجی مودیز رتبه رژیم صهیونیستی را به جایگاه (A۲) تنزل داد که اولین تنزل رتبه این رژیم در تاریخ اعتبارسنجی‌های اقتصادی آن است.

علاوه بر این‌ها، جنگ در غزه و شلیک موشک‌های مقاومت از غزه و جنوب لبنان به آواره شدن ۲۰۰ هزار صهیونیست از شهرک‌های رژیم صهیونیستی منجر شده و فراخواندن بیش از ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره نیز خسارت قابل توجهی به بخش‌های تولیدی و صنعتی در این رژیم وارد کرده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در این رابطه می‌نویسد که طی ماه‌های نوامبر و ژانویه، احضار نیروهای ذخیره روزانه حدود ۱۶۰ هزار دلار برای رژیم صهیونیستی هزینه دارد، چرا که کابینه اسرائیل به هر نظامی صهیونیست وعده داده که تا پایان سال ۲۰۲۴ روزانه ۸۰ دلار به این نظامیان پرداخت خواهد کرد.

روند کنونی به افزایش فرار سرمایه‌گذاران از سرزمین‌های اشغالی منجر شده و سرمایه‌گذاری در این رژیم حدود ۶۷ درصد کاهش پیدا کرده است. شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی‌های نوین نیز حدود ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده و بخش ساخت و ساز در رژیم صهیونیستی نیز هر هفته متحمل خسارتی بالغ بر ۶۵۰ میلیون دلار می‌شود. خرید و فروش مسکن در سرزمین‌های اشغالی بدترین عملکرد خود را طی ۳۰ سال گذشته شاهد است.