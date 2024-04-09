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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۸

رییس سازمان حمل و نقل شهرداری اردبیل:

تمهیدات ویژه برای خدمات‌رسانی به نمازگزاران عید فطر اتخاذ شده است

تمهیدات ویژه برای خدمات‌رسانی به نمازگزاران عید فطر اتخاذ شده است

اردبیل- رییس سازمان مدیریت و حمل و نقل و بار مسافر شهرداری اردبیل گفت: تمهیدات ویژه و لازم در راستای ارائه خدمات رایگان به نمازگزاران عید سعید فطر در اردبیل اتخاذ شده است.

عاطف محمدنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی اتوبوسرانی اردبیل برای خدمت‌رسانی به نمازگزاران عید سعید فطر، اظهار کرد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اردبیل بنا به دستور شهردار تمهیدات لازم برای ارائه خدمات رایگان حمل و نقلی به شهروندان از نقاط مختلف شهر به محل مصلای اردبیل در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوسرانی با آمادگی کامل در خدمت نمازگزاران خواهد بود، گفت: در راستای ارائه خدمات حمل و نقل بهینه به نمازگزاران عید فطر، اتوبوس‌های درون شهری سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل از ساعت ۵ بامداد روز چهارشنبه آماده خواهند بود.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهرداری اردبیل بیان کرد: اتوبوس‌ها در مسیرهای میراشرف، اندیشه، سینا، کارشناسان، بعثت، کلخوران، گلمغان، بهشت زهرا، مهرآباد، خاتم‌النبیین و جام جم به محل مصلا ارائه خدمات خواهند کرد.

محمدنژاد خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ۴ دستگاه ون تاکسی سازمان نیز آماده ارائه خدمات به نمازگزاران سالمند عزیز در مسیرهای پیرعبدالملک، میدان امام حسین، چهارراه امام خمینی و عالی قاپو به سمت مصلای اردبیل خواهد بود.

کد مطلب 6074300

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