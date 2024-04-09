عاطف محمدنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی اتوبوسرانی اردبیل برای خدمت‌رسانی به نمازگزاران عید سعید فطر، اظهار کرد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اردبیل بنا به دستور شهردار تمهیدات لازم برای ارائه خدمات رایگان حمل و نقلی به شهروندان از نقاط مختلف شهر به محل مصلای اردبیل در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوسرانی با آمادگی کامل در خدمت نمازگزاران خواهد بود، گفت: در راستای ارائه خدمات حمل و نقل بهینه به نمازگزاران عید فطر، اتوبوس‌های درون شهری سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل از ساعت ۵ بامداد روز چهارشنبه آماده خواهند بود.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهرداری اردبیل بیان کرد: اتوبوس‌ها در مسیرهای میراشرف، اندیشه، سینا، کارشناسان، بعثت، کلخوران، گلمغان، بهشت زهرا، مهرآباد، خاتم‌النبیین و جام جم به محل مصلا ارائه خدمات خواهند کرد.

محمدنژاد خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ۴ دستگاه ون تاکسی سازمان نیز آماده ارائه خدمات به نمازگزاران سالمند عزیز در مسیرهای پیرعبدالملک، میدان امام حسین، چهارراه امام خمینی و عالی قاپو به سمت مصلای اردبیل خواهد بود.