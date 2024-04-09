ثبت آلودگی هوا در ۳ شهر خوزستان / گتوند در وضعیت خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳) وضعیت هوا در شهر گتوند با شاخص ۵۰۰ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت خطرناک تنفسی قرار گرفت.

همچنین شهر بهبهان با شاخص ۱۶۹ در وضعیت ناسالم و قرمز و شهر هندیجان با شاخص ۱۴۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد.

وضعیت هوای شهرهای آبادان، اندیمشک، ایستگاه استانداری و نیوساید شهر اهواز، ایذه، خرمشهر، دزفول، رامشیر، رامهرمز، شوش، شوشتر، ماهشهر و مسجدسلیمان به علت نبود آلودگی، قابل قبول اعلام شده است.

همچنین وضعیت هوای ایستگاه‌های حفاری، اداره کل محیط زیست، پادادشهر و پست برق شماره سه اهواز، حمیدیه، سوسنگرد، شادگان و کارون با شاخص زیر ۵۰ در وضعیت سالم و پاک قرار دارند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۵ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.