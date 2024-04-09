سیدعلی حجتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح ماهر از اسفند سال گذشته با شعار 《هر مدرسه، یک کانون مهارت آموزی هلال احمر》آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح برای مهارتهای لازم به منظور افزایش تابآوری دانش آموزان در حوادث و بحرانها برنامه ریزی شده است.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اردبیل اضافه کرد: طرح «ماهر» از دانشآموزانی تشکیل شده که میخواهند آموزشهای اولیه و همگانی هلالاحمر را فرا بگیرند تا در صورت وقوع بلایا بتوانند به عنوان فردی آموزشدیده برای خود و اطرافیانشان مؤثر و مفید باشند.
حجتی ادامه داد: پیرو تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر طرح ماهر در استان ها در حال انجام است و یکی از طرحهای خوب و مؤثر برای ارائه مهارتهای لازم به دانشآموزان، مربیان و معلمان است تا از جامعهای آگاه، تابآور و آماده در زمان مواجهه با حوادث بهرهمند باشیم.
معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان اردبیل تصریح کرد: این طرح با استفاده از ظرفیت آموزش همسالان و سفیران سلامت در مدارس ابتدایی سراسر استان اردبیل برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در چهار گام شروع شده و تا پایان تیر ماه ادامه خواهد داشت.
وی اذعان کرد: گام اول طرح با ایجاد کانون در مدارس با عنوان کانون دانش آموزی هلال احمر و تشکیل تیم های ۱۰ الی ۳۰ نفره انجام و گام دوم تربیت و آموزش مربیان و مراحل بعدی آموزش والدین و در مرحله آخر دانش آموزان وارد چرخه شده و به صورت دو ساعت آموزش خواهند دید.
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