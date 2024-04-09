کاتز: به دنبال جنگ با ایران نیستیم/ واکنش نشان خواهیم داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یسرائیل کاتز وزیر خارجه صهیونیست‌ها مدعی شد: اسرائیل ترسی از واکنش ایران به خاطر حمله به کنسولگری آن در دمشق، ندارد.

وی ادعا کرد: اسرائیل مسئولیت حمله به کنسولگری ایران در دمشق را برعهده نگرفته است اما ایران اعلام کرده که علیه ما واکنش نشان خواهد داد. این تهدید ما را نمی‌ترساند.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم اما اگر به ما حمله شود واکنش نشان خواهیم داد.

وی ادعا کرد: اسرائیل تاکنون به شکل محدود به شلیک موشک از سوی حزب الله و حوثی ها واکنش نشان داده است. با این حال اگر موشکباران از سمت لبنان در واکنش به حمله دمشق، به ما شود اسرائیل جنگنده‌ها و نظامیان خود را اعزام خواهد کرد.

کاتز در فرافکنی مجدد مدعی شد: مشکل این است که غرب خطر ایران و اسلام افراطی را جدی نگرفته است.

وی ادعا کرد: ما نمی‌خواهیم که در غزه بمانیم و به محض شکست حماس جامعه جهانی مسئولیت غزه را برعهده خواهند گرفت.