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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۴

از بیم واکنش تهران؛

کاتز: به دنبال جنگ با ایران نیستیم/ واکنش نشان خواهیم داد!

کاتز: به دنبال جنگ با ایران نیستیم/ واکنش نشان خواهیم داد!

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به تکرار یاوه گویی درباره ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یسرائیل کاتز وزیر خارجه صهیونیست‌ها مدعی شد: اسرائیل ترسی از واکنش ایران به خاطر حمله به کنسولگری آن در دمشق، ندارد.

وی ادعا کرد: اسرائیل مسئولیت حمله به کنسولگری ایران در دمشق را برعهده نگرفته است اما ایران اعلام کرده که علیه ما واکنش نشان خواهد داد. این تهدید ما را نمی‌ترساند.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم اما اگر به ما حمله شود واکنش نشان خواهیم داد.

وی ادعا کرد: اسرائیل تاکنون به شکل محدود به شلیک موشک از سوی حزب الله و حوثی ها واکنش نشان داده است. با این حال اگر موشکباران از سمت لبنان در واکنش به حمله دمشق، به ما شود اسرائیل جنگنده‌ها و نظامیان خود را اعزام خواهد کرد.

کاتز در فرافکنی مجدد مدعی شد: مشکل این است که غرب خطر ایران و اسلام افراطی را جدی نگرفته است.

وی ادعا کرد: ما نمی‌خواهیم که در غزه بمانیم و به محض شکست حماس جامعه جهانی مسئولیت غزه را برعهده خواهند گرفت.

کد مطلب 6074420

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    نظرات

    • NP IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 22
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      همین که موجودیت شما اشغالگران افراطی به پایان برسه از خاورمیانه فلسطین حذف اخراج بیرون شوید آرزوی همه ملت های اسلامی و تمامی ادیان دیگر است . و آن روز به زودی خواهد رسید .
    • ناشناس IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 1
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      بوی مصالحه میاد
    • رضا IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      میگه ما شما را میکشیم و این اسمش جنگ نیست وبا شما جنگ نداریم.تازه استراحت میخواهند بقیه فلسطینی ها را بکشند بعد هم لبنان.ما هم با شما جنگ نداریم فقط میکشیم شما را
    • طاهره گ ک IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      راست می گن نمی ترسن ولی خوب برای ارامش روحشون احتیاط امنیتی شون هزار برابر کردن فقط محض احتیاط ترس توی قیافه ش می بینی😆
    • بابائی IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      0 0
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      ایران باید فوری و سریع از اسرائیل انتقام بگیرد
    • اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      0 1
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      اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود بیش از 76 سال است که فلسطینی‌ها در حال مذاکره هستند اما چیزی جز از دست دادن سرزمین عایدشان نشده است؛ این غده سرطانی باید از صحنه روزگار محو شود. همه مسلمانان وظیفه دارند برای دفاع از مردم فلسطین قیام کنند.
    • یک ایرانی IR ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
      1 1
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      آقای گاتز! مطمئن باش که به واکنش شما هم واکنش سخت وپشیمان کننده ای خواهیم داد.

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