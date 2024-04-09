خشم تل آویو از اقدام ترکیه علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رژیم صهیونیستی به اقدام ترکیه علیه تل آویو واکنش نشان داد.

یسرائیل کاتز وزیر خارجه این رژیم به تصمیم آنکارا مبنی بر محدودیت صادارت برخی کالاها به تل آویو واکنش نشان داد و تهدید کرد که دست به دامان آمریکا خواهد شد و به واشنگتن شکایت خواهد برد.

وی ادعا کرد که تصمیم ترکیه نقض یکجانبه توافق نامه‌های تجاری است.

کاتز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی اقدامات لازم و موازی علیه ترکیه اتخاذ خواهد کرد و از حامیان این رژیم خواهد خواست که سرمایه گذاری در ترکیه را متوقف کنند.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو از دوستان خود در کنگره آمریکا خواستار بررسی نقض قوانین بایکوت رژیم صهیونیستی توسط ترکیه می‌شود.

کاتز وعده داد کابینه رژیم صهیونیستی فهرستی از کالاهایی که رژیم صهیونیستی از صادرات آن به ترکیه جلوگیری خواهد کرد، آماده می‌کند.

گفتنی است که وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد که این کشور تا زمان اعلام آتش‌بس در نوار غزه، صادرات طیف گسترده‌ای از محصولات خود را به اسرائیل محدود خواهد کرد.

این نخستین اقدام قابل توجه آنکارا پس از گذشت ۶ ماه از جنگ غزه و تجاوزهای رژمی صهیونیستی به این باریکه است. دولت ترکیه بارها تل‌آویو را به‌دلیل حمله‌های وحشیانه به نوار غزه محکوم کرده است اما به‌رغم حمله‌های شدیدالحن مقامات آنکارا و همچنین فشارهای و انتقادات داخلی، ترکیه همچنان روابط تجاری خود را با رژیم صهیونیستی را ادامه می‌دهد.

آنکارا اعلام کرده است که محدودیت‌های صادراتی از امروز (سه‌شنبه) اجرایی می‌شود. همچنین براساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، این محدودیت ۵۴ محصول مختلف شامل آهن، سنگ مرمر، فولاد، سیمان، آلومینیوم، آجر، کود شیمیایی، تجهیزات ساختمانی و همچنین سوخت موشک و هواپیما را شامل می‌شود.

در بخش دیگری از بیانیه این وزارتخانه آمده است: مادامی که اسرائیل ذیل تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی، به قید فوریت در غزه آتش‌بس اعلام نکند و اجازه ورود بلامانع کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را ندهد، این تصمیم پابرجا خواهد ماند.