به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در مسابقات امروز، کیارش صادقی به مصاف چون کیو لوک از هنگ‌کنگ رفت و با نتایج مشابه ۶ بر ۴ این بازی را واگذار کرد. با این شرایط صادقی برای کسب رتبه ۱۷ تا ۲۴ در جدول بازنده‌ها، باید به مصاف ژایوهان ژیانگ از چین برود.

در بخش دونفره پسران نیز کیارش صادقی به همراه محمد عبدالکریم از یمن مقابل تیم نپال قرار گرفت که این بازی با پیروزی ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ همراه بود تا نمایندگان ایران و یمن جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آورند. کره جنوبی شانس دوم جدول دونفره پسران، حریف بعدی آنها خواهد بود.

در بخش انفرادی دختران، هانا شعبانپور فردا به مصاف سواستیکا بیستا از نپال می‌رود. در بخش دونفره نیز تیم هانا شعبانپور به همراه ایلما گوسینووا از ترکمنستان برابر چین ۶ بر صفر و ۶ بر یک نتیجه را واگذار کرد تا در هفته اول این مسابقات در بخش دونفره حذف شود.

این دو تنیسور جوان ایران به دلیل درخشش در رویدادهای مختلف از جمله مسابقات عمان با دعوت فدراسیون تنیس آسیا انتخاب شدند تا در کنار نمایندگانی از کشورهای چین، هنک‌کنگ، اندونزی، ژاپن، مالزی، میانمار، نپال، سوریه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، چین تایپه، ازبکستان، تایلند و کره در قالب تیم‌های غرب و آسیای میانه و شرق آسیا به مصاف رقبای خود در دو بخش انفرادی و دونفره بروند.

گفتنی است هدایت این تیم بر عهده فربد فهمی است که هدایت تیم منتخب آسیا را بر عهده خواهد داشت.