محدودیت تردد و توقف از ساعت ۲۴ امشب در مسیرهای منتهی به مصلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تمهیدات و محدودیتهای ترافیکی شب و روز عید سعید فطر در شهر تهران گفت: با توجه به اینکه فردا عید سعید فطر اعلام شده است. از امشب تمهیدات ترافیکی لازم را در این زمینه فراهم کردیم و محدودیتهایی خواهیم داشت.
وی افزود: از ساعت ۲۴ امشب مرحله اول محدوده ترافیکی را در قسمت شمالی از بزرگراه شهید سلیمانی و در قسمت جنوبی از خیابان شهید بهشتی تقاطع سهروردی همچنین ضلع غربی از پل شهید مدرس خواهیم داشت.
سرهنگ بهرام آبادی ادامه داد: در قسمت جنوبی کماکان از خیابان میرعماد و خیابان علی اکبری محدودیت خواهیم داشت و در قسمت شرقی از خیابانهای صابونچی و عشقیار که معمولاً منتهی به قنبرزاده میشود از امشب محدودیت خواهد داشت.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مرحله اول محدودیت ترافیکی از قسمتهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی مصلی اعمال خواهد شد و ضمن محدودیت تردد ممنوعیت توقف هم خواهیم داشت.
وی گفت: مرحله دوم محدودیتها نزدیک به برگزاری مراسم نماز عید فطر از ساعت ۴ صبح اعمال میشود که در قسمت شمالی از بزرگراه شهید همت و قسمت جنوبی از خیابان شهید مطهری، در قسمت غربی از خیابان احمد قصیر و همچنین بزرگراه آفریقا که در طول شهید حکیم از بزرگراه کردستان و در قسمت شرقی از سیدخندان و پل شهید سلیمانی خواهیم داشت.
وی با توجه به اعمال مرحله سوم محدودیتهای ترافیکی گفت: در ادامه مراسم و حضور نمازگزاران و برابر تدابیر اندیشه شده مرحله سوم بنا به وضعیت ترافیکی انجام خواهد شد.
وی در پایان گفت: توصیه میکنم به نمازگزارانی که به مصلی مراجعه میکنند حتماً از وسایل نقلیه عمومی و تاکسیهای پیش بینی شده استفاده کنند.
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