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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۱۴

همکاری اطلاعاتی آمریکا و ژاپن

همکاری اطلاعاتی آمریکا و ژاپن

دولت آمریکا اعلام کرد که قصد دارد از ظرفیت اطلاعاتی ژاپن بهره بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس نیوز، آمریکا و ژاپن قصد دارند برای توسعه همکاری‌های اطلاعاتی خود اقدام کنند.

یک مقام ارشد دولت «جو بایدن» روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا و ژاپن همکاری خود را در زمینه مسائل اطلاعاتی تقویت خواهند کرد.

این مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد که شرکا و متحدان ژاپنی گام‌های اساسی در زمینه امنیت اطلاعاتی و شیوه‌هایی برای محافظت از اطلاعات حساسی برداشته‌اند که به طور بالقوه می‌تواند میان دو کشور به اشتراک گذاشته شود.

این مقام ارشد دولت آمریکا همزمان با سفر «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن به آمریکا، افزود: در چند روز آینده شاهد خواهید بود که آمریکا و ژاپن همکاری‌های اطلاعاتی خود را افزایش می‌دهند.

به گفته این مقام ارشد دولت واشنگتن، هدف اساسی که آمریکا دنبال می‌کند این است که مهمترین اطلاعات خود را با ژاپن به عنوان متحد نزدیکش به اشتراک بگذارد.

کد مطلب 6075208

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    نظرات

    • علی کریمی IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
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      خیلی از. ایرانی ها. ادعا می کنن عربها به ایران خمله کردند و چنین و چنان کردند. امریکا با دوتا بمب اتم ژاپن و. به خاک سیا نشوند الان باهم متحدند و در اصل ژاپن مستعمره امریکاست

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