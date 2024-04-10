همکاری اطلاعاتی آمریکا و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس نیوز، آمریکا و ژاپن قصد دارند برای توسعه همکاری‌های اطلاعاتی خود اقدام کنند.

یک مقام ارشد دولت «جو بایدن» روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا و ژاپن همکاری خود را در زمینه مسائل اطلاعاتی تقویت خواهند کرد.

این مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد که شرکا و متحدان ژاپنی گام‌های اساسی در زمینه امنیت اطلاعاتی و شیوه‌هایی برای محافظت از اطلاعات حساسی برداشته‌اند که به طور بالقوه می‌تواند میان دو کشور به اشتراک گذاشته شود.

این مقام ارشد دولت آمریکا همزمان با سفر «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن به آمریکا، افزود: در چند روز آینده شاهد خواهید بود که آمریکا و ژاپن همکاری‌های اطلاعاتی خود را افزایش می‌دهند.

به گفته این مقام ارشد دولت واشنگتن، هدف اساسی که آمریکا دنبال می‌کند این است که مهمترین اطلاعات خود را با ژاپن به عنوان متحد نزدیکش به اشتراک بگذارد.