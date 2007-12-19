تاکید حماس بر موضع همیشگی خود در برابر آتش بس/جهاد اسلامی بر ادامه مقاومت تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)،"طاهر النونو" سخنگوی دولت منتخب فلسطین اظهار داشت : موضع دولت فلسطین در برابر هرگونه آتش بس با رژیم اشغالگر اسرائیل نسبت به گذشته تغییر نکرده است.

وی افزود: آتش بس با اسرائیل زمانی صورت خواهد گرفت که اسرائیل سیاست ترور، تجاوز و محاصره ملت فلسطین را کنار بگذارد.

لازم به ذکر است شبکه دو تلویزیون اسرائیل اخیرا ادعا کرد که "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در تماس با "سلیمان الشافعی" خبرنگار این تلویزیون در امورغزه گفته است که آمادگی دارد در صورت توقف ترور رهبران و مبارزان فلسطینی با اسرائیل آتش بس کند.

از سوی دیگر"رمضان عبدالله شلح" دبیرکل جنبش جهاد اسلامی "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که انتقام خون شهدای مبارزان گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی را خواهد گرفت.

وی اظهار داشت : جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل سبب منصرف شدن جنبش جهاد اسلامی از مقاومت نخواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد که تمام توطئه ها برضد مبارزان فلسطینی موفقیت آمیز نخواهد بود.

دبیرکل جهاد اسلامی در پایان گفت: گزینه جهاد و مقاومت تنها راه حفظ کرامت و عزت فلسطین است و با وجود تهدیدهای رژیم صهیونیستی، مقاومت ادامه خواهد داشت و ملت فلسطین، میهن، دین و خون شهدایش را نخواهد فروخت.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی در حملات هوایی خود به نوارغزه طی 48 ساعت گذشته 12 مبارز فلسطینی از جمله فرمانده گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی در نوارغزه را به شهادت رسانده است.

خبر دیگر اینکه شمار شهدای فلسطینی ناشی از بستن گذرگاه های نوارغزه به 42 نفر رسید.

رژیم صهیونیستی از زمان تسلط حماس بر نوارغزه(ژوئن سال جاری) تا کنون گذرگاه رفح تنها گذرگاه ارتباط با جهان خارج را بسته است و به بیماران فلسطینی اجازه نمی دهد برای درمان از این گذرگاه عبور کنند.