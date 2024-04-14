به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، پادشاهی عمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تحولات مربوط به تنش نظامی اخیر در منطقه و خطرات مربوط به پیامدهای این تحولات را با نگرانی عمیق دنبال می‌کند و بر اهمیت خویشتنداری برای جلوگیری از جنگ در منطقه تاکید دارد.

عمان بر مواضع خود در تعهد به قوانین بین‌المللی و ضرورت مسئولیت‌پذیری شورای امنیت در خصوص صلح و ثبات بین‌المللی تاکید کرد.

پادشاهی عمان همچنین در این بیانیه بر ضرورت آتش‌بس فوری در غزه و باز شدن گذرگاه‌های کمک‌های انسانی در تمامی مناطق غزه تاکید کرد.