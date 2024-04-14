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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۳

عمان خواستار خویشتنداری برای جلوگیری از جنگ منطقه‌ای شد

عمان خواستار خویشتنداری برای جلوگیری از جنگ منطقه‌ای شد

پادشاهی عمان با صدور بیانیه‌ای به اقدامات تنبیهی اخیر ایران علیه رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، پادشاهی عمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تحولات مربوط به تنش نظامی اخیر در منطقه و خطرات مربوط به پیامدهای این تحولات را با نگرانی عمیق دنبال می‌کند و بر اهمیت خویشتنداری برای جلوگیری از جنگ در منطقه تاکید دارد.

عمان بر مواضع خود در تعهد به قوانین بین‌المللی و ضرورت مسئولیت‌پذیری شورای امنیت در خصوص صلح و ثبات بین‌المللی تاکید کرد.

پادشاهی عمان همچنین در این بیانیه بر ضرورت آتش‌بس فوری در غزه و باز شدن گذرگاه‌های کمک‌های انسانی در تمامی مناطق غزه تاکید کرد.

کد مطلب 6077704

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