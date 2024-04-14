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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۵۴

بیانیه کاخ سفید درباره عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی

بیانیه کاخ سفید درباره عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی

رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که با هدف هماهنگی پیرامون یک «پاسخ دیپلماتیک مشترک» به حمله تهران علیه تل‌آویو، سران «جی۷» را گردهم خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید در بیانیه‌ای به نقل از جو بایدن، رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن با هدف آنچه «پاسخ دیپلماتیک مشترک» به حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی خوانده است، سران «گروه هفت / جی ۷» را گرد هم خواهد آورد.

در بیانیه کاخ سفید به نقل از بایدن آمده است: فردا با هدف هماهنگی یک پاسخ دیپلماتیک مشترک به حمله ایران، سران جی۷ را گرد هم جمع خواهم کرد.

بایدن در این بیانیه که پس از تماس تلفنی وی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی منتشر شده است، مدعی شد که در این تماس بار دیگر بر «تعهد آهنین آمریکا به امنیت اسراییل» تاکید کرده است. به نوشته رویترز، بایدن سفر دیروز خود به دلاوِر را نیمه‌کاره رها کرد و به منظور تشکیل جلسه اضطراری با مشاورانش درباره حمله ایران به اراضی اشغالی به واشنگتن بازگشت.

ایران شب گذشته در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری تهران در دمشق حملات ترکیبی موشکی و پهپادی گسترده ای را علیه اهداف معینی در سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

سپاه پاسداران در این عملیات ده‌ها پهپاد انتحاری از نوع شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶ و موشک‌های هایپرسونیک فتاح و سجیل و خرمشهر را علیه اهداف مهمی در سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد. در موج حملات نیروی هوافضای سپاه صدها پهپاد و موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی پرتاب کرده است.

کد مطلب 6077578

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    نظرات

    • کارگر IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      قدیمها گفتند هامونه کاری به موش نداره،، موش خش خششه،،، اسرائیل باید تنبیح میشد،، دیشب اسرائیلی ها فهمیدن که 6 ماه روزگار، چه بر سره مردمه بی پناه غزه هست،،
    • کارگر IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      قدیمها گفتند هامونه کاری به موش نداره،، موش خش خششه،،، اسرائیل باید تنبیح میشد،، دیشب اسرائیلی ها فهمیدن که 6 ماه روزگار، چه بر سره مردمه بی پناه غزه هست،،
    • کارگر IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      جانم فدای رهبره آزاده،، و رزمندگان اسلام،، خیلی بچه های غزه دیشب راحت بودن،، به چشمان خود دیدن رزمندگان اسلام تلافی 6 ماه اوره گی را از رژیم صهیونیستی گرفته شد

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