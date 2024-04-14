کاهش یک متری تراز دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور، گفت: ۲۲ ایستگاه در سواحل شمالی و جنوبی فعال است که وضعیت جزر و مد و تراز دریا را برای یک سال آینده پیش بینی می‌کند.

وی ادامه داد: تراز دریای خزر در حال کاهش است که عوامل مختلفی از جمله تغییر اقلیم داریم، بیش از یک متر نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش داشته است با توجه به وضعیت توپوگرافی بیشتر در سواحل دریای شمالی نشان خواهد داد.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت: در ۲ سال گذشته با سرمایه گذاری‌های سازمان برنامه و بودجه و هماهنگی بین نهادهای مختلف، اقدام به توسعه زیرساخت‌ها، بازسازی شبکه‌ها و دستگاه‌های تصویر برداری کردیم و استان‌ها هدفمند فعالیت کردند. ۲ هزار و ۴۴۰ شهر در کشور داریم که ۳۵۰ شهر فاقد نقشه است، این شهرها در گذشته روستا بودند که تبدیل به شهر شدند و اکنون برای ۱۵۰ شهر نقشه تهیه شده است.

وی با بیان اینکه استان کرمان دارای بیشترین فرونشست است، گفت: وضعیت فرونشست تک تک استان‌ها را برای همه مسؤولان ملی و استانی ارسال کردیم. وضعیت فرونشست هر استان متفاوت است؛ در همین راستا ۲۵۰ محدوده فرونشست و ۱۰ مورد تا محدوده شهر نزدیک به فرونشست وجود دارد.

این مقام مسؤول تاکید کرد: علت عمده فرونشست، برداشت بی رویه آب و نیاز آبی بخش کشاورزی است، ضمن اینکه لازم است تا نقشه‌های خطر فرونشست تهیه شود، زیرا این امر برای حفظ سازه‌های قدیمی و سازه‌های جدید ضروری است.

جاویدانه با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک ۱۴۰۳ گفت: این همایش از ۹ تا ۱۰ اردیبهشت و نمایشگاه از ۹ تا ۱۲ اردیبهشت برگزار می‌شود.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به اینکه در سطح سخت افزار و نرم افزار نیازمند به‌روزرسانی هستیم، گفت: ۳۰ ایستگاه و نرم افزار پردازش در حوزه ارسال تصاویر به‌روزرسانی شد.

وی اضافه کرد: سعی کردیم در تعامل با سایر دستگاه‌ها، توسعه و نگهداری را مورد توجه قرار دهیم و عکس برداری هوایی با استفاده از هواپیماهای سرنشین دار و دوربین‌های متریک و تصاویر ماهواره‌ای را انجام دادیم. تولید چارت‌های دریایی از دیگر اقدامات است که تا پیش از این در انگلستان انجام می‌شد، این مهم از سال ۲۰۱۶ توسط سازمان نقشه برداری انجام شد و کل خلیج فارس را مورد پایش قرار دادیم.