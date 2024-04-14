به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز یکشنبه ۲۶ فروردین‌ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات موشکی و پهبادی به سمت اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی داشت. مداحان و منبری‌های کشور از همان ابتدا در حمایت از این اقدام، در فضای مجازی با هشتگ «تنبیه متجاوز» یا «انتقام سخت» واکنش نشان دادند.

ابوذر روحی در فضای مجازی با هشتگ‌های الیوم، یوم الانتقام که برگرفته از نماهنگ اخیر خود درباره غزه است نوشت: «ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی» مسعود پیرایش هم با هشتگ «‎تنبیه متجاوز» نوشت: «‏وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لٰکِنَّ اَللّٰهَ رَمیٰ».

حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی مطلق با اشاره به شعری از حافظ نوشت: «واکنش ‎حافظ شیرازی به حملات دیشب ایران به ‌رژیم کودک کش: شاه منصور واقف است که ماروی همت به هر کجا که نهیم / ‏دشمنان را ز خون کفن سازیم دوستان را قبای فتح دهیم / ‏ رنگ تزویر پیش ما نبود / ‏شیر سرخیم و افعی سی‬هیم.

میثم مطیعی در فضای مجازی نوشت: «‏یا عسکر فاطمة…فی یدک الخاتمة؛ ای لشکر فاطمه، پایان کار به دست توست»

محمد حسین پویانفر هم با انتشار تصویری از احمد متوسلیان نوشت: «باشد که ما شبانگاهان بر سرشان بریزیم؛ هم‌چون عقابانِ تیزپروازیِ که شب و روز برایشان معنا ندارد و باشد آنجایی بهم برسیم که با گرفتن هزاران اسیر از صهیونیست‌ها، به جهانیان ثابت کنیم که ما به اتکا به سلاحِ ایمانِ‌مان می‌جنگیم … او همچنین با هشتگ «‎تنبیه متجاوز» در واکنش دیگری با انتشار تصاویری از سرداران شهید سپاه نوشت: «جای‌تان سبز که با خونِ خود امضا کردید. پایِ آن نامه که مَنشورِ وفاداری بود…

سیدامیر حسینی هم در دقایق نخست این حمله نوشت: «آسمون چقدر قشنگه امشب».

ابوذر بیوکافی هم نوشت: «أللّهُمَّ انصُرِ الإسلَامَ وَ أهلَهُ وَ اخذُلِ الکُفارَ وَ أهلَهُ. أللّهُمَّ انصُر جُیُوشَ المُسلِمِینَ. أللّهُمَّ أیِّد زَعِیمَ المُسلِمِینَ.»

حسین طاهری هم آورده است: «‏إِنّٰا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنتَقِمُونَ» مرتضی طاهری هم در دقایق نخست نوشت: «الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، ساعت صفر رسید بچه‌ها خدا قوت»

مهدی سلحشور هم در دقایق نخست این حملات نوشت: «هیچ کس مثل مردم مظلوم غزه امشب دلش شاد نیست»

مهدی رسولی، حسین هوشیار، مهدی سروری، سید مجید بنی فاطمه، محمد الجنامی، مجتبی رمضانی، احد قمی، حسین خلجی، مهدی رعنایی، روح‌الله بهمنی، موسی رضایی، حسین ستوده، امیر نعیمی، محسن عراقی، مرتضی خادمی، حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی، سیدرضا نریمانی، مهدی سماواتی، سید مهدی حسینی، حجت‌الاسلام انصاریان، محسن طاهری، ولی‌الله کلامی‌زنجانی، سید احمد موسوی مداح بحرینی، حجت‌الاسلام علی خزاعی، امیر کرمانشاهی، مهدی مختاری، سیدجواد پرئی، حجت‌الاسلام علی سرلک، محمد فصولی، احمد واعظی، امین قدیم، حجت‌الاسلام محمد حسن‌آبادی، حنیف طاهری و.... هم در فضای مجازی با انتشار استوری‌هایی واکنش نشان دادند.