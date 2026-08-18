به گزارش خبرنگار مهر، صیاد بسطامی‌نژاد صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت روز خبرنگار که در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد، با اشاره به عملکرد یک‌ساله این مجموعه و نقش مؤثر رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اهدای خون، اظهار داشت: بخش مهمی از موفقیت انتقال خون استان در تأمین نیاز بیماران، نتیجه مشارکت آگاهانه مردم و اطلاع‌رسانی به‌موقع رسانه‌هاست و در حوادث مختلف از جمله شرایط جنگی و بحران‌ها، با همراهی اهداکنندگان، هیچ‌گاه با کمبود جدی خون مواجه نشده‌ایم.

وی با بیان اینکه کارکنان انتقال خون نیز در مواقع نیاز، فراتر از وظیفه عمل کرده‌اند، افزود: گاهی برای تأمین فرآورده‌های خونی خاص، خود کارکنان به عنوان اهداکننده وارد عمل شده‌اند و این نشان از تعهد عمیق آنان به رسالت انسانی خود دارد و همچنین بخشی از ظرفیت خون استان، در قالب شبکه خون‌رسانی کشور، به استان‌های نیازمند ارسال شده است که نشان از ظرفیت مطلوب و فرهنگ بالای اهدای خون در بین مردم ایلام دارد.

استقرار پایگاه دوم اهدای خون در ورزشگاه تختی ایلام

مدیرکل انتقال خون ایلام در ادامه به توسعه خدمات در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: عملیات ساختمانی پایگاه اهدای خون در شهرستان ایوان انجام شده و تجهیزات اولیه نیز مستقر گردیده است و تا زمان فراهم شدن شرایط جذب نیروی بومی، خدمات این مرکز از طریق تیم‌های سیار ارائه خواهد شد و مکاتبات لازم با دستگاه‌های مربوط برای استفاده از نیروهای بومی شهرستان‌ها در حال انجام است.

بسطامی‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه انتقال خون در مهران، تصریح کرد: زمین مورد نیاز این مرکز پیش‌بینی شده و مراحل تهیه نقشه و طراحی آن در حال انجام است و با توجه به حجم بالای تردد زائران در مهران به‌ویژه در ایام اربعین و محرم، ایجاد این پایگاه می‌تواند ظرفیت مهمی برای پاسخگویی به نیازهای خونی و درمانی منطقه باشد و توسعه این خدمات در شهرستان‌های آبدانان، دره‌شهر و دیگر نقاط استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از استقرار پایگاه دوم اهدای خون در ورزشگاه تختی ایلام خبر داد و گفت: این ظرفیت برای دسترسی آسان‌تر ورزشکاران و شهروندان به خدمات اهدای خون ایجاد شده است و با همکاری پتروشیمی ایلام، محل دوم ذخیره خون در شهرستان چوار ایجاد شده و تجهیزات اولیه آن مستقر شده است و تلاش می‌شود با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، خدمات مرتبط نیز در این محل توسعه پیدا کند.

مدیرکل انتقال خون ایلام با اشاره به وضعیت ساختمان فعلی این مجموعه، اظهار داشت: ساختمان انتقال خون ایلام متعلق به دوران جنگ است و با توجه به قدمت آن، نیازمند توسعه و بازسازی اساسی است و خوشبختانه از محل سفر ریاست‌جمهوری، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال خون استان اختصاص یافته است که در صورت تحقق کامل، می‌تواند برای ساخت و توسعه فضای جدید مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در بهبود زیرساخت‌های این حوزه باشد.

وی در پایان با تأکید بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اهدای خون، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی مستمر رسانه‌ها موجب افزایش آگاهی عمومی و حضور پرشور اهداکنندگان در مراکز انتقال خون می‌شود و تداوم این همکاری، برای تأمین پایدار خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و امیدوار است با همراهی همه دستگاه‌ها و مردم، شاهد ارتقاء روزافزون خدمات انتقال خون در استان باشیم.