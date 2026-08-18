به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده، امروز سه‌شنبه در نشست با تشکل‌های میراث فرهنگی استان اصفهان که به مناسبت هفته تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در سالن جلسات اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار شد، اظهار کرد: همفکری، مشورت و کنار هم بودن، بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی است و حضور تشکل‌های میراث فرهنگی در کنار اداره‌کل، موجب می‌شود مدیریت میراث فرهنگی در مسیر حفاظت از آثار تاریخی احساس تنهایی نکند.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های مدیریت در حوزه میراث فرهنگی افزود: مدیریت اجرایی در این حوزه با مسائل و چالش‌های متعددی روبه‌رو است و مدیران میراث فرهنگی در بسیاری از موارد باید همزمان با دستگاه‌های مختلف درباره حفاظت از بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی تعامل و مطالبه‌گری کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: میراث فرهنگی جای مصلحت‌اندیشی نیست و اجازه نمی‌دهم مصلحت‌اندیشی جای قانون را بگیرد؛ موضع ما باید قانونی باشد و هر جا لازم باشد، موضوعات مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی را از مسیرهای قانونی، نظارتی، بازرسی و قضایی پیگیری خواهیم کرد.

کرم‌زاده با تأکید بر اهمیت پاسداری از میراث تاریخی کشور گفت: اگر قرار باشد برای دفاع از میراث فرهنگی هزینه‌ای پرداخت شود، این هزینه برای ما افتخار است، زیرا وظیفه ما نگهبانی از میراثی است که گذشتگان برای ایران به یادگار گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: مردم اصفهان به پیشینه تاریخی، معماری، فرهنگ و زیبایی‌های این استان افتخار می‌کنند و این میراث بخشی از هویت و سرمایه اجتماعی اصفهان است؛ بنابراین حفاظت از آن تنها وظیفه یک دستگاه دولتی نیست و همه نخبگان، تشکل‌ها و فعالان اجتماعی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به مسئولیت اجتماعی تشکل‌ها بیان کرد: اساس تشکیل تشکل‌ها، ایفای مسئولیت اجتماعی است و تشکل‌های میراث فرهنگی در قبال حوزه تخصصی خود مسئولیت دارند؛ این تشکل‌ها باید ضمن دیده‌بانی و تذکر به‌موقع، برای مسائل میراث فرهنگی راهکار ارائه دهند و نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی برگزار کنند.

وی از آمادگی اداره‌کل میراث فرهنگی استان برای برگزاری نشست‌های تخصصی در شهرستان‌ها خبر داد و افزود: تشکل‌ها می‌توانند در شهرستان‌ها نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان محلی، فرمانداران، دادستان‌ها و مدیران استانی برگزار کنند تا مسائل و مشکلات حوزه میراث فرهنگی از نزدیک بررسی و برای آنها راهکار قانونی پیدا شود

کرم‌زاده با تأکید بر اینکه هیچ دستگاه و مقامی نباید قانون را نادیده بگیرد، گفت: اگر قانون‌شکنی در جامعه رواج پیدا کند، پیامدهای آن متوجه همه خواهد شد؛ بنابراین در حوزه میراث فرهنگی نیز هر جا حقوق قانونی میراث فرهنگی نادیده گرفته شود، باید از مسیرهای قانونی و مراجع ذی‌صلاح موضوع را پیگیری کرد.

وی همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی تشکل‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: امروز تشکل‌های میراث فرهنگی به عنوان مجموعه‌هایی متشکل از نخبگان می‌توانند در زمینه آگاهی‌بخشی عمومی و تبیین شرایط جامعه نقش مؤثری داشته باشند و از ظرفیت اجتماعی خود برای تقویت انسجام و همدلی استفاده کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان اداره‌کل و تشکل‌های میراث فرهنگی اظهار کرد: ما خود را مقابل تشکل‌ها نمی‌دانیم، بلکه آنها را بازوان اداره‌کل میراث فرهنگی می‌دانیم و معتقدیم اگر در کنار یکدیگر باشیم، قدرت بیشتری برای حفاظت از بناهای تاریخی، مساجد، خانه‌های تاریخی و دیگر آثار فرهنگی استان خواهیم داشت.

کرم‌زاده با اشاره به ضرورت حمایت رسانه‌ها و فعالان اجتماعی از میراث فرهنگی گفت: مطالبه‌گری و ایستادگی تشکل‌ها در کنار دستگاه متولی می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند و رسانه‌ها نیز باید در انعکاس دستاوردهای میراث فرهنگی و نقد مسائل و کاستی‌ها، نقش حرفه‌ای و سازنده خود را ایفا کنند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع حفاظت از بناهای تاریخی تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های مربوط به مالیات و مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی باید برای حفاظت از بناهای تاریخی، به‌ویژه آثار ثبت‌شده در شهرستان‌ها، مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: تشکل‌ها می‌توانند با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و بنگاه‌های بزرگ ارتباط برقرار کرده و زمینه استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی و سایرظرفیت‌های قانونی برای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی را فراهم کنند.

کرم‌زاده همچنین از ظرفیت انجمن‌های خیرین میراث فرهنگی به عنوان یکی از مسیرهای مهم مشارکت اجتماعی یاد کرد و گفت: باید از ظرفیت خیرین، فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی برای حفاظت از میراث فرهنگی استفاده کنیم، زیرا منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی گستردگی نیازهای میراث فرهنگی استان اصفهان نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مجموعه تاریخی ریسباف اشاره کرد و گفت: مطالعات مربوط به این مجموعه طی ماه‌های گذشته دنبال شده و حجم قابل توجهی مطالعه تخصصی درباره آن انجام شده است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسیر احیای این مجموعه تاریخی را با جدیت دنبال کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل برای مولدسازی برخی املاک و دارایی‌ها گفت: پیگیری‌هایی برای تعیین تکلیف برخی املاک و ساختمان‌ها انجام شده است تا از محل منابع حاصل از این اقدامات، بخشی از نیازهای حوزه میراث فرهنگی تأمین شود.

کرم‌زاده از آماده‌سازی تعدادی از بناهای تاریخی برای واگذاری در چارچوب ضوابط قانونی خبر داد و افزود: واگذاری بناهای تاریخی می‌تواند در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق، به حفظ و احیای این بناها کمک کند و اداره‌کل در این زمینه بر تغییر کاربری و نحوه بهره‌برداری از آثار نظارت خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش تخصصی در حوزه میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: برای قضات و مسئولان مرتبط با پرونده‌های میراث فرهنگی نیز دوره‌های آموزشی برگزار شده است تا حساسیت و اهمیت حفاظت از آثار تاریخی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در ادامه بر ضرورت توجه به ظرفیت تشکل‌های فعال در حوزه فضای مجازی تأکید کرد و گفت: تشکل‌های فعال در فضای مجازی می‌توانند در معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان اصفهان نقش مؤثری داشته باشند و لازم است ارتباط میان این مجموعه‌ها و تشکل‌های میراث فرهنگی تقویت شود.

کرم‌زاده با انتقاد از تولید برخی محتواهای غیرتخصصی و زرد در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی بیان کرد: تولید محتوای نادرست و غیرمسئولانه می‌تواند به گردشگری و اعتبار شهرها و جاذبه‌های تاریخی آسیب بزند؛ بنابراین برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان فضای مجازی و بلاگرها و افزایش دانش تخصصی آنها ضروری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان‌های استان اصفهان گفت: تشکل‌های میراث فرهنگی باید از ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها استفاده کنند و اداره‌کل نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود از برگزاری نشست‌ها، برنامه‌های تخصصی و اقدامات فرهنگی و آموزشی آنها حمایت کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین با اشاره به موضوع قنات‌ها، حقابه‌ها و حریم آثار تاریخی، بر ضرورت پیگیری جدی مسائل مربوط به حفاظت از این میراث تأکید کرد و افزود: حفاظت از حریم و عرصه آثار تاریخی باید بر اساس قانون انجام شود و در این زمینه اداره‌کل آماده همکاری با تشکل‌ها و فعالان تخصصی است.

کرم‌زاده گفت: تا زمانی که مسئولیت میراث فرهنگی استان اصفهان را بر عهده دارم، خود را خادم تشکل‌ها و میراث‌بان این استان می‌دانم و پس از پایان مسئولیت نیز امیدوارم آنچه در مسیر حفاظت از میراث فرهنگی انجام داده‌ام، موجب آرامش وجدانم باشد؛ زیرا میراث فرهنگی اصفهان متعلق به یک دستگاه نیست، بلکه سرمایه مشترک مردم ایران و نسل‌های آینده است.