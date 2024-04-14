دستگیری سارق مسلح سوپر مارکت در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور گفت: با وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از سوپر مارکتی در خیابان ایثارگران شمالی، بلافاصله مأموران در محل حاضر شده و مالک سوپر مارکت اظهار داشت شخصی حدوداً ۳۵ ساله وارد مغازه شد و با تهدید سلاح گرم، درخواست خالی کردن دخل مغازه کرده که سارق قبل از حضور واحد گشت از محل متواری شده است.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: تیم عملیاتی کلانتری ۱۶۳ ولنجک با اقدامات فنی پلیسی و بررسی فیلم‌های محل سرقت مشخصات ظاهری متهم و خودروی او را شناسایی و در اختیار تمامی واحدهای گشت‌های انتظامی قرار دادند.

این مقام انتظامی با اشاره به آغاز عملیات تخصصی پلیسی ادامه داد: با اجرای طرح مهار پلیسی در سطح حوزه استحفاظی، نهایتاً ساعتی بعد خودرو را شناسایی و متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ قاسم پور بیان کرد: پس از بازرسی اولیه از متهم و خودرو، ۲ قبضه سلاح گرم، سه عدد خشاب و سه عدد تلفن همراه مسروقه کشف شد.

وی افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی به کلانتری منتقل و در بازجویی به جرم خود مبنی بر سرقت از مغازه با سلاح گرم اعتراف کرده و متعاقباً در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.