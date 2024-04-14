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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۸

سرهنگ قاسم پور خبر داد؛

دستگیری سارق مسلح سوپر مارکت در تهران

دستگیری سارق مسلح سوپر مارکت در تهران

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارقی خبر داد که سعی داشت با سلاح گرم از یک سوپر مارکت در خیابان ایثارگران شمالی سرقت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور گفت: با وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از سوپر مارکتی در خیابان ایثارگران شمالی، بلافاصله مأموران در محل حاضر شده و مالک سوپر مارکت اظهار داشت شخصی حدوداً ۳۵ ساله وارد مغازه شد و با تهدید سلاح گرم، درخواست خالی کردن دخل مغازه کرده که سارق قبل از حضور واحد گشت از محل متواری شده است.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: تیم عملیاتی کلانتری ۱۶۳ ولنجک با اقدامات فنی پلیسی و بررسی فیلم‌های محل سرقت مشخصات ظاهری متهم و خودروی او را شناسایی و در اختیار تمامی واحدهای گشت‌های انتظامی قرار دادند.

این مقام انتظامی با اشاره به آغاز عملیات تخصصی پلیسی ادامه داد: با اجرای طرح مهار پلیسی در سطح حوزه استحفاظی، نهایتاً ساعتی بعد خودرو را شناسایی و متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ قاسم پور بیان کرد: پس از بازرسی اولیه از متهم و خودرو، ۲ قبضه سلاح گرم، سه عدد خشاب و سه عدد تلفن همراه مسروقه کشف شد.

وی افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی به کلانتری منتقل و در بازجویی به جرم خود مبنی بر سرقت از مغازه با سلاح گرم اعتراف کرده و متعاقباً در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کد مطلب 6077910

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 1
      پاسخ
      چرا اعدام نمیشوند

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