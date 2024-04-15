عملیات «وعده صادق» نماد قدرت علمی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته در دیدار با معاون، مدیران و کارکنان معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی که به مناسبت سال جدید برگزار شد، با اشاره به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی گفت: عملیات «وعده صادق» که نماد قدرت علمی کشور است را تبریک می‌گویم. واقعیت این است که علم، اقتدار و قدرت و امنیت می‌آورد و در دنیایی که به گفته غربی‌ها جنگل است، علم شرط بقاست.

وی با بیان اینکه آنچه امروز اتفاق افتاد، ماحصل زحمات بسیار زیاد دانشمندان کشور است، اظهار داشت: طی ۱۵ سال گذشته با پدیده مزاحمت رژیم صهیونیستی در مسیر رشد علمی جمهوری اسلامی ایران مواجه بودیم که منجر به شهادت شهید علی محمدی، شهید شهریاری، شهید رضایی نژاد، شهید احمدی روشن و شهید فخری‌زاده شد و روزی که دشمن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را با پهپاد در بغداد ترور کرد، از این طریق می‌خواست قدرت علمی و فناوری خود را به رخ کشور ما بکشد اما صبر استراتژیک ما امروز به پایان رسید.

طهرانچی ادامه داد: نکته جالب عملیات «وعده صادق» که در پاسخ به اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق اتفاق افتاد، این بود که رییس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از او خواست به حمله ایران پاسخ ندهد چرا که عملیات ایران مفهوم قدرت و اقتداری است که توانست بر رژیم راداری صهیونیست غلبه کند.

از جنگ جهانی دوم، رادارها و سلاح‌ها توسعه زیادی پیدا کرد و نقطه قوت و پیروزی این جنگ زمانی بود که موشک‌ها و رادارها رونمایی شد. از سال ۱۹۴۲ تا امروز موشک‌ها و رادارها پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند اما اتفاقی که افتاد، این بود که قدرت علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران که مربوط به فرزندان این سرزمین است، حماسه‌ای رقم زد که مایه مباهات ایرانیان و همه انسان‌های آزاده است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: دانشمندان و مهندسان این سرزمین برای کسب علم از کسی اجازه نمی‌گیرند و منت کسی را نمی‌کشند بلکه برای رسیدن به پیشرفت علمی، شبانه‌روز در آزمایشگاه‌ها وقت گذراندند. حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به خاک رژیم صهیونیستی، این احساس را در مردم مظلوم فلسطین به وجود آورد که ایران کشوری است که به خونخواهی کودکان مظلوم غزه برخاسته است.

وی با تأکید بر اینکه این افتخار حاصل تلاش ۴۰ ساله مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: هرکسی که در آزمایشگاه‌ها و بخش‌های مختلف نظام علمی کشور برای رسیدن به مرجعیت علمی تلاش کرده، در این افتخار سهیم است. بدون شک از امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه به گونه دیگری به تصویر کشیده خواهد شد. زمانی که تصاویر رونمایی و آزمایش موشک‌هایپرسونیک و دیگر موشک‌ها و پهپادهای ما منتشر می‌شد، برخی به تمسخر آن را فتوشاپ می‌دانستند اما اینها ثمره تلاش شبانه‌روزی است که قابلیت عبور از سه لایه پدافندی رژیم صهیونیستی را دارد و ماحصل تلاش مهندسان و دانشمندان کشور است. این افتخار را به همه جامعه علمی و مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: شجاعت و درایت مقام معظم رهبری، قدرت و عزت جمهوری اسلامی ایران را نمایان کرد و ان‌شاءالله همچنان با اقتدار پیش خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم موشک‌باران تهران در جنگ تحمیلی را به یاد دارند، گفت: در آن زمان کشور ما توانایی پاسخ به حملات دشمن را نداشت اما امروز بحمدالله با اتکا به توان علمی کشور، توانسته‌ایم به رژیم صهیونیستی که از آخرین دستاوردهای فناورانه آمریکا بهره‌مند است، حمله کنیم. این اقدام نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران حتی از آخرین دستاوردهای رژیم صهیونیستی و آمریکا هم یک پله بالاتر است که ماحصل تبدیل دانایی فردی به توانایی اجتماعی است.

دکتر طهرانچی تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می‌کند دانایی فردی را توسعه داده و با تبدیل آن به توانایی اجتماعی، شیرینی آن را به جامعه بچشاند. طبیعی است که هرکسی از پیشرفت علمی کشور خوشحال می‌شود و به خود می‌بالد. اگر ما در دانشگاه آزاد اسلامی تذکر می‌دهیم که روند علوم پایه و مهندسی نه تنها در دانشگاه بلکه در تصویرسازی اجتماعی ضعیف شده، یک واقعیت را بیان می‌کنیم و برای اصلاح آن برنامه تحولی تدوین کرده‌ایم. اگر رشته کشاورزی و فناوری کشاورزی در دانشگاه مورد اقبال نیست، نتیجه تصویرسازی اجتماعی و کیفیت آموزشی در دانشگاه‌هاست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: بنای ما در این دانشگاه بر این است که همواره فکر نو داشته باشیم، ایده جدید خلق کنیم و به مجموعه عشق بورزیم. باید به تحولات سریع اجتماعی فناورانه پاسخ‌های سریع بدهیم چون طرف مقابل برای جوانان ما برنامه دارد. از این رو دانشگاه آزاد اسلامی رخدادهای زیادی آغاز کرده که یکی از آنها که در معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی نیز تجلی داشته، انتقال دانشگاه از فضای یک‌بُعدی دانش‌محور به فضای سه‌بُعدی دانش- فناوری- کاربست است. رویکرد ما در این مسیر، اتصال حوزه دانشی به کاربست و بعد از آن، مهارت است تا از این طریق دانش را وارد جامعه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که در سخنرانی ابتدای سال بیان کردم، مدل لوزی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پاسخگوی زیست‌بوم ما نیست چرا که یک جوان باید سال‌های زیادی درس بخواند تا متخصص شود اما یک دانشجوی دندانپزشکی پس از ۵ سال تحصیل و کارآموزی می‌تواند دندانپزشک شود. بنابراین باید در حوزه علوم مهندسی نیز زمان تحصیل را کوتاه‌تر کنیم و از مدل لوزی به مدل هرمی برگردیم تا جوان در کوتاه‌ترین زمان وارد عرصه تخصصی خود شود.

وی با تأکید بر اینکه تحولات علم همواره رو به جلوست و روش‌های ارائه و آموزش نیز متحول شده است، گفت: اگر ما انتقادی می‌کنیم، علیه آموزش‌های سنتی است که همچنان برپایه روش‌های منسوخ گذشته ارائه می‌شود و احترامی برای فهم و سواد دانشجو قائل نیست. ما علیه هر سیستمی هستیم که عمر جوان را تلف می‌کند. بسیاری از مطالبی که در سال‌های اول ورود دانشجویان ارائه می‌شود، تکراری است و آن را در مدارس آموخته‌اند. دانشگاه نباید با این روش‌ها وقت جوان را هدر دهد. دانشگاه آزاد اسلامی اولین پیشنهاد اصلاح مدل لوزی را طراحی کرده و به وزارت علوم ارائه خواهد داد.

طهرانچی با اشاره به لزوم تعریف مفاهیم جدید در گروه‌های علمی و دانشکده‌های موضوعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به عنوان نمونه؛ گروه فیزیک با دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا و کوانتومی، گروه برق با دانشکده‌های صنعت ساختمان و... باید رشته‌ها و مفاهیم جدید خلق کنند. دانشگاه آزاد اسلامی با اراده بسیار جدی به سمتی می‌رود که گروه‌های علمی را قوام داده و اعضای هیأت علمی را با یکدیگر شبکه کند.

وی افزود: به عنوان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی ۵۰۰ عضو هیأت علمی فیزیک دارد که می‌توان آنها را به گروه‌های مختلف تخصصی تقسیم کرد که هر گروه دارای شبکه و زیرشبکه شوند. بدین ترتیب می‌توانیم آرایش دانشگاه و نظام آموزش عالی را زیبا و هدفمند کنیم. در این صورت مردم نیز متوجه این آرایش و تغییر خواهند شد. یکی از اقداماتی که در حوزه هویت جدید دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی شده، رونمایی از سامانه ست (سامانه تولید، تضمین و تأمین) بود که در تکمیل آن نیز سامانه لجستیک، پست و انبارداری نیز در حال تکمیل است تا یک اتفاق مهم در صنعت ساخت و تولید کشور رقم بزنیم.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه در مدل جدید خود به آموزش پایه، کاربینی، کارآموزی و کارورزی توجه جدی دارد، گفت: معتقدیم برای تبدیل دانایی فردی به توانایی اجتماعی باید محیط‌های واقعی ایجاد کنیم تا کارآموزی دانشجویان صوری و غیرواقعی نباشد. واقعیت این است که رشته‌های علوم پزشکی به دلیل آنکه کارآموزی را جدی گرفته اند، بسیار موفق بودند اما در رشته‌های مهندسی که در آن کارآموزی و کارورزی جدی گرفته نشد، این رشته‌ها به وضعیت امروز دچار شده‌اند. به همین دلیل دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهد با این مدل، مسیر جدیدی برای آموزش عالی خلق کند.

وی با تأکید بر اینکه از امروز دنیا روی مهندسان ایران حساب دیگری باز می‌کنند، تصریح کرد: باید بتوانیم برای آینده نیز مهندسانی تربیت کنیم که این قدرت و اقتدار را پیش ببرند. واقعیت این است که دانشگاه‌های ما بعد از دفاع مقدس و طی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۰ در عرصه تربیت نیروی انسانی موفق عمل کرده‌اند چرا که در آن سال‌ها بحث مقالات و ارتقای علمی چندان مطرح نبود و اساتید دل در گرو دانشجویان داشتند. به همین دلیل اثر تربیتی یک استادیار حتی بسیار بالاتر از برخی استاد تمام‌هاست.

ر طهرانچی ادامه داد: اکنون نیازمند احیای نظام شاگردپروری و آموزش و تربیت مهندس هستیم. تربیت حوزه علوم و مهندسی باید دگرگون شود، نقاط قوت را ببینیم و نقاط ضعف را تقویت کنیم. اکنون نیز اساتید صاحب سبک زیادی در دانشگاه داشتیم و می‌خواهیم بازهم چنین اساتیدی را تربیت کنیم.

در ادامه این نشست، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پس از استماع نظرات و سخنان کارکنان و مدیران حوزه معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، به ویژگی‌های دانش‌آموزان جدید اشاره کرد و گفت: دانش ریاضی دانش‌آموزان ضعیف و حوصله آنها در حل مسئله کمتر شده است اما به شدت با فناوری و تکنولوژی‌های روز آشنا هستند. به همین دلیل اتفاقی که باید در کلاس‌های مدارس رخ دهد، حرکت به سمت آموزش ایده‌های بزرگ و تهییج تفکر است. در دانشگاه نیز آموزش مهندسی باید مبتنی بر نقاط قوت نسل جدید باشد.

وی با اشاره به تغییر نقش و جایگاه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در گذشته سازمان مرکزی نقش قلب مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی را برعهده داشت و کارکرد آن پالایش و صدور دستورالعمل و پاسخ به نامه‌ها و... بود اما امروز سازمان مرکزی به عنوان مغز متفکر سیستم، خود را درگیر پالایش نمی‌کند و به برنامه‌ها و سیاست‌های تحولی می‌پردازد. در این تحول و جابجایی، همکاران خدوم و پرتلاش دانشگاه آزاد اسلامی نقش بسیار مهمی داشتند و بنده هیچ جا همکارانی بهتر از مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی برای این تحولات سراغ ندارم.

وی ادامه داد: همکاران دانشگاه آزاد اسلامی افرادی قدرشناس، تحول‌شناس، تحول‌خواه، تحول‌آفرین و همراه هستند و یکی از توفیقاتی که خداوند به بنده عنایت داشته، چنین همکارانی است که تحول در دانشگاه آزاد اسلامی را رقم زدند.

طهرانچی با اشاره به نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در ایجاد سامانه ارتباطی ایمیل پایه گفت: قرار است همه دانشجویان، کارکنان، اساتید و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در قالب سامانه ایمیل پایه با یکدیگر ارتباط داشته باشند و به زودی این سامانه به سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه آزاد اسلامی متصل خواهد شد . این اتفاق برای اولین بار است که در کشور ما رخ می‌دهد و یک کار نوآورانه است.