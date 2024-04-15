کربی: آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد کشورش خواهان تشدید تنش در خاورمیانه نیست.

«جان کربی» هماهنگ کننده امور راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد: ما نمی‌خواهیم این تشدید را شاهد باشیم. ما به دنبال جنگ گسترده‌تر با ایران نیستیم.

هماهنگ کننده امور راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز هم در واکنش به این حملات اعلام کرده بود که آمریکا بعید می‌داند که حمله‌های ایران به فلسطین اشغالی به یک جنگ منطقه‌ای منجر شود.

گفتنی است ایران بامداد دیروز در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت تهران در دمشق حمله‌های ترکیبی موشکی و پهپادی گسترده‌ای را علیه اهدافی معین در سرزمین‌های اشغالی انجام داد. سپاه پاسداران در این عملیات ده‌ها پهپاد و موشک را علیه اهداف مهمی در سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد.