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۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۵۵

کربی: آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست

کربی: آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست

هماهنگ کننده امور راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی کاهش تنش در منطقه خاورمیانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد کشورش خواهان تشدید تنش در خاورمیانه نیست.

«جان کربی» هماهنگ کننده امور راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد: ما نمی‌خواهیم این تشدید را شاهد باشیم. ما به دنبال جنگ گسترده‌تر با ایران نیستیم.

هماهنگ کننده امور راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز هم در واکنش به این حملات اعلام کرده بود که آمریکا بعید می‌داند که حمله‌های ایران به فلسطین اشغالی به یک جنگ منطقه‌ای منجر شود.

گفتنی است ایران بامداد دیروز در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت تهران در دمشق حمله‌های ترکیبی موشکی و پهپادی گسترده‌ای را علیه اهدافی معین در سرزمین‌های اشغالی انجام داد. سپاه پاسداران در این عملیات ده‌ها پهپاد و موشک را علیه اهداف مهمی در سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد.

کد مطلب 6079114

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    نظرات

    • محمد ایرانی اصیل IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
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      خدا قوت خدا همیشه پشت و پناهتون باشه ما هم تا آخرین قطره خونمان در کنار ایران عزیزمان خواهیم ماند تو همه عمرم ایجوری خوشحال نشده بودم به طور زنده داشتم حمله به اسرائیل بی پدر و مادر را نگاه میکردم شیر مادر و نان پدرتان حلالتون باشه حالا آمریکا تو هم بشین سر جات خدا پشت و پناهتون
    • علی IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
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      بهیچ وجه به حرفای این یانکیا اعتماد نکنید اینا قراردادی که امضا کردند رو پاره می کنند در طول تاریخ منحوس امریکا از این عهد شکنیا فراوان دیده شده این که دیگه داره حرف مفت میزنه شما کار خودتونو بکنید و برای هر سناریوی اماده باشید

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