خارج کردن جسد مرد ۴۲ ساله از چاهی با عمق ۲۰ متر در اراک

گزارش خبرگزاری مهر، محسن فضلی اظهار کرد: بنا بر تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری مبنی بر کشف جسد مرد جوانی در عمق چاه، نیروهای آتش نشانی بلافاصله به محل چاه واقع در اطراف جاده اراک به هزاوه اعزام شدند.

وی بیان کرد: محل جسد این مرد از روی آثار و لوازم شخصی فرد در اطراف چاه شناسایی شد و با اعلام این خبر، بلافاصله تیم نجات ایستگاه شماره چهار به همراه فرماندهان ارشد به محل اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: آتش‌نشانان در عملیات فشرده توسط تجهیزات نجات موفق به خارج کردن جسد فرد متوفی شده و در پایان پیکر بی‌جان این فرد برای انجام اقدامات قانونی به عوامل قضائی و انتظامی تحویل داده شد.