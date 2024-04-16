به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نشریه وال استریت ژورنال به نقل از مدیر مرکز مطالعات بین المللی در دانشگاه ملی اودسا نوشت که عدم تعهد آمریکا به وعده هایش برای دفاع از اوکراین، موجب ناامیدی فزاینده ای در میان اوکراینی ها نسبت به آمریکا شده است.

«ولادیمیر دوبوویک» مدیر مرکز مطالعات بین المللی در دانشگاه ملی اودسا در مقاله ای برای وال استریت ژورنال نوشت که اقدام سریع آمریکا و متحدانش در ناتو برای کمک به رژیم صهیونیستی در برابر حمله موشکی و پهپادی گسترده ایران، کاملاً در تضاد با بی میلی آشکار آنها برای تقویت دفاع هوایی اوکراین در بحبوحه درگیری با روسیه است.

مدیر مرکز مطالعات بین المللی در دانشگاه ملی اودسا نوشت که واشنگتن نقش کلیدی در دو سال اول جنگ داشت، اما اکنون کندی قابل توجهی در کنگره آمریکا برای تصویب کمک به اوکراین مشاهده می شود.

دوبوویک گفت که غرب به جای کمک به اوکراین برای ایجاد شبکه‌های دفاع هوایی، مجموعه‌ای از تجهیزات را در اختیار این کشور قرار داده است که با تشدید بمباران هوایی مسکو، ذخایر آن هم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.