به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: از جمله کارهای مشترک ما و دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، هوشمندسازی خدمات بود. همچنین سال گذشته پنجره واحد دانشگاه‌ها فعال شد که ۲۶۰ دانشگاه به آن متصل شدند و این کار در ارزیابی اتحادیه بین‌المللی مخابرات منتخب شد که مایه افتخار است.

وی افزود: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم سال قبل از آن در این اتحادیه مورد تقدیر قرار گرفته بود. امسال مسیر هوشمندسازی دولت را دنبال خواهیم کرد، در حالی که سال گذشته ۷۰ درصد خدمات دولت از طریق پنجره ارائه می‌شد و ۱۲ درصد از آن هوشمند بوده است، تلاش می‌کنیم امسال این میزان به ۳۰ درصد برسد.

وی تاکید کرد: ماهواره‌های متعددی در مرحله ساخت داریم و ماهواره‌هایی آماده پرتاب هستند. همچنین سعی می‌کنیم ماهواره‌های متعددی را به شکل سنجشی داشته باشیم؛ یعنی چند ماهواره تصویربرداری در فضای کشور داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد: در طراحی و ساخت ماهواره‌های متعدد سنجشی هستیم تا به این واسطه ماهواره تصویربرداری در فضا داشته باشیم. یکی از این ماهواره‌ها پارس یک -نمونه دوم آن- در حال ساخت است که ان‌شاءالله آماده خواهد شد.

زارع‌پور در خصوص ماهواره‌های لایه LEO چند مرتبه در طول روز از روی کشور عبور می‌کنند گفت: از آنجایی که سرعت آنها ۷-۸ برابر سرعت زمین است، بنابراین دائماً این ماهواره‌ها را روی آسمان کشورمان نداریم. اگر تعداد ماهواره‌ها بیشتر باشد دسترسی ما به داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات آن‌ها بیشتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: منظومه‌سازی، دانشی است که شاید در اختیار بیش از ۵-۶ کشور نباشد و دانشمندان ما به آن دست پیدا کرده‌اند. امیدواریم امسال بتوانیم اولین قدم‌ها را در حوزه ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی برداریم. اکنون منظومه شهید سلیمانی از سوی بخش خصوصی در حال ساخت است.