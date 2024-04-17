نبرد آرسنال و بایرن مونیخ/ یکی در پی افتخار و دیگری در پی حیثیت

به گزارش خبرنگار مهر، در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم آرسنال با هدایت «میکل آرتتا» در ورزشگاه «آلیانس آرنا» آلمان شامگاه چهارشنبه از ساعت ۲۲:۳۰ میهمان شاگردان «توماس توخل» در تیم بایرن مونیخ خواهد بود. دیدار رفت این ۲ تیم به میزبانی آرسنال با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید.

بایرن مونیخ این روزها شرایط خوبی را در بوندسلیگا آلمان تجربه نمی‌کند امیدوار است با برتری برابر آرسنال در مجموع ۲ بازی رفت و برگشت و صعود به مرحله نیمه نهایی بتواند ناکامی خود در بوندسلیگا را جبران نماید.

در لیگ برتر آلمان بایرن مونیخ در حال حاضر با ۶۳ امتیاز و ۱۶ امتیاز کمتر نسبت به بایرلورکوزن در رده دوم قرار دارد و پس از سال‌ها قهرمانی را به شاگردان ژاوی آلونسو واگزار کرد. علاوه بر ناکامی در کسب عنوان قهرمانی سناریوی خطرناک دیگری هم باواریایی‌ها را تهدید می‌کند چرا که اشتوتگارت هم با ۶۳ امتیاز در تعقیب مونیخی‌ها است و تلاش می‌کند بتواند جایگاه دوم را از این تیم برباید.

شاگردان توخل دیدار نهایی سوپرکاپ آلمان را هم به لایپزیش واگزار کرده اند و لیگ قهرمانان اروپا آخرین شانس این تیم برای کسب جام در فصل ۲۰۲۳ است.

از سوی دیگر اما آرسنالی‌ها همچنان شانس قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را دارند اما آخرین حضور این تیم در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا به فصل ۲۰۰۸ بر می‌گردد و شاگردان «آرتتا» تلاش می‌کنند با برتری برابر بایرن مونیخ پس از ۱۶ سال راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

شاگردان آرتتا در حال حاضر با ۷۱ امتیاز در رده دوم لیگ برتر انگیس هستند و رقابت تنگاتنگی با منچسترسیتی (۷۳ امتیاز) و لیورپول (۷۱ امتیاز) برای کسب عنوان قهرمانی دارند.

آرسنال و بایرن مونیخ پیش از این مرحله ۱۲ بار در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفته بودند و آخرین دیدار این با نتیجه ۵ بر یک به سود بایرن مونیخ به پایان رسیده بود. آرتتا دومین سرمربی تاریخ آرسنال است که با بایرن دیدار می‌کند.

بایرن مونیخ در فصل جاری و در دیدارهای خانگی در ورزشگاه «آلیانس آرنا» هم عملکرد خوبی نداشته است و با ۳ شکست و ۲ تساوی در این ورزشگاه دیگر تیمی شکست ناپذیر در دیدارهای خانگی نیست.

از سوی دیگر اما بایرنی‌ها در این فصل ۴۹ گل در دیدارهای خانگی به ثمر رسانده اند که نشان از خط حمله زهردار این تیم در دیدارهای خانگی است. بایرن بهترین عملکرد تهاجمی را در بین تمام تیم‌ها در ۵ لیگ معتبر اروپایی در دیدارهای خانگی دارد.

آرسنال در آخرین دیدار خود در هفته بیست و نهم لیگ برتر انگلیس به مصاف استون ویلا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر تن به شکست داد. مسأله‌ای که موجب شد منچسترسیتی جای این تیم را در صدر جدول بگیرد و شانس قهرمانی توپچی‌ها را کاهش دهد.

در ۱۳ دیداری که این ۲ تیم در اروپا به مصاف هم رفته اند ۷ بار بایرن مونیخ و ۳ بار آرسنال پیروز شده اند و ۳ دیدار هم با تساوی به پایان رسیده است.

آرسنال در مجموع ۱۵ گل و بایرن ۲۹ گل به ثمر رسانده است.

بایرن مونیخ ۶ بار عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان را کسب کرده است اما آرسنال هرگز به این عنوان دست پیدا نکرده است.

آخرین حضور بایرن مونیخ در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۱۹ بود.

بدون در نظر گرفتن دیدار رفت، ۳ بازی آخر این ۲ تیم با برتری ۵ بر یک به سود بایرن مونیخ به پایان رسیده است.