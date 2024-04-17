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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۸:۳۴

پیام تبریک کمیته ملی المپیک؛

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایرانیان جهان را به وجد آورد

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایرانیان جهان را به وجد آورد

کمیته ملی المپیک قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی قرقیزستان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک آمده است: قهرمانی مقتدرانه و ارزشمند تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای قهرمانی آسیا که با کسب ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز همراه بوده است و رقابتهای دلاورانه و جانانه نمایندگان کشورمان برابر حریفان ، دل ایرانیان اقصی نقاط جهان را به وجد آورده و مایه خوشحالی و شور شعف ملت بزرگ ایران شد.

ضمن تبریک این قهرمانی به مسئولان زحمتکش فدراسیون،کادر فنی و افتخار آفرینان تیم ملی کشتی فرنگی برای افتخار آفرینان کشتی کشورمان در رقابتهای پیش رو آرزوی موفقیت داشته و امید است در سایه لطف باریتعالی و دعای خیر مردم و تلاش شما عزیزان نمایندگان کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابتهای المپیک پاریس نیز با درخشش خود همچون گذشته دل مردم را شاد کنند.

کد مطلب 6080518

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