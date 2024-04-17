قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایرانیان جهان را به وجد آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک آمده است: قهرمانی مقتدرانه و ارزشمند تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای قهرمانی آسیا که با کسب ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز همراه بوده است و رقابتهای دلاورانه و جانانه نمایندگان کشورمان برابر حریفان ، دل ایرانیان اقصی نقاط جهان را به وجد آورده و مایه خوشحالی و شور شعف ملت بزرگ ایران شد.

ضمن تبریک این قهرمانی به مسئولان زحمتکش فدراسیون،کادر فنی و افتخار آفرینان تیم ملی کشتی فرنگی برای افتخار آفرینان کشتی کشورمان در رقابتهای پیش رو آرزوی موفقیت داشته و امید است در سایه لطف باریتعالی و دعای خیر مردم و تلاش شما عزیزان نمایندگان کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابتهای المپیک پاریس نیز با درخشش خود همچون گذشته دل مردم را شاد کنند.