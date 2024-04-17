برنامه پیشگیری و درمان اعتیاد با رویکرد مردمی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «ارائه توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان در حوزه نیازهای فناورانه ستاد مبارزه با مواد مخدر» با حضور علیرضا کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر مسؤولان و نیز شماری از شرکتهای دانش بنیان امروز در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد.
کاظمی در این برنامه بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر رویکرد مردمی سازی را در پیش دارد که این رویکرد در کانون توجه برنامههای ستاد است.
وی افزود: حوزه فرهنگی و پیشگیری، درمان و مبارزه را با رویکرد مردمی سازی پیش میبریم و این مهمترین رویکرد ما است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بحث توسعه مشارکتهای مردمی حائز اهمیت است که این برنامه در قالب مجمع خیرین و یاری گران در سطح استانها شکل گرفته است.
وی ادامه داد: توسعه برنامه یاری گران زندگی با کمک بخشهای مردمی مثل یاری گران زندگی در محلات، روستاها، مدارس و دانشگاهها که همه اینها با رویکرد مردمی اداره میشود مد نظر است و به عبارتی این کانونها مردم پایه هستند و با مردم اداره میشوند.
کاظمی گفت: اولویت دیگر که در نمایشگاه قابل مشاهده است، به روز رسانی برنامههای ستاد مواد مخدر با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان است که این نیز به نوع خود یک رویکرد مردمی سازی به حساب میآید.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در واقع شرکتهای دانش بنیان نمونههایی از گروههای مردمی هستند که میتوانند شتاب دهنده باشند و با تولیدات و محصولات خود میتوانند در به روز آوری روشهای پیشگیری و درمان اعتیاد کمک کنند.
وی افزود: این موارد به موازات فعالیتهایی همچون ساماندهی معتادین متجاهر و درمان آسیب دیدگان این حوزه که در سال گذشته در کشور دنبال شد، است و همچنین ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان و سوداگران مرگ در کشور از اولویتهای ما است البته تاکید بر پیشگیری و درمان اعتیاد با رویکرد مردمی سازی داریم.
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