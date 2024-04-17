طراحی دستگاهی برای آنالیز توزیع فشار در کف پا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مجتبی گوهری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان دانش سالار ایرانیان از طراحی و تولید فوت مدیسنس برای درمان عارضه‌های پا و حرکتی، عنوان کرد: از این دستگاه به منظور سنجش میزان توزیع فشار روی کف پا به صورت ایستا و پویا استفاده می‌شود.

وی درباره نحوه عملکرد محصول فوت مدیسنس توضیح داد: این دستگاه با ارائه نمودار های متناسب با موقعیت و میزان فشار در هر نقطه از کف پا، محل دقیق نیروهای اضافی وارده بر کف پا را مشخص کرده و برآیند مرکز فشار بدن را نشان می دهد. با بهره‌گیری از این دستگاه می توان اطلاعات کاملی را برای آنالیز عملکرد پا و ناهنجاری‌های ظاهری و عملکردی آن بدست آورد. این دستگاه قابلیت سنکرون سازی با دوربین جهت شناسایی راستای پا و زاویه آشیل را داراست. همچنین این دستگاه از قابلیت اتصال به دستگاه تراش دقیق، برای ساخت کفی طبی نیز برخوردار است.

مدیرعامل شرکت دانش‌سالار ایرانیان با اشاره به نیاز آزمایشگاه‌های تربیت بدنی، مراکز توان‌بخشی، حوزه ارتوپدی و مراکز تحقیقاتی به این دستگاه، عنوان کرد: کاربرد دستگاه فوت مدیسنس در کلینیک های ارتوپد فنی و حرکات اصلاحی گسترش یافته است و به کمک این ابزار آزمایشگاهی، ضمن شناخت منشأ و میزان ناهنجاری‌های کف پا و حرکتی، زمینه برای اقدامات درمانی بعدی فراهم می‌شود.

گوهری با اشاره به کیفیت‌ مشابه سایر نمونه‌های خارجی در عین قیمت تمام شده‌ پایین‌تر عنوان کرد: تاکنون با تولید و تجاری‌سازی محصول فوت مدیسنس ایران‌ساخت، موفق شدیم ۱۰۰ دستگاه را به مراکز متقاضی تحویل دهیم و با توجه به قیمت تمام شده این دستگاه، تاکنون بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی ریالی به ارمغان آورده است. با توجه به قیمت مناسب‌تر و خدمات پس از فروش، امکان صادرات این محصول دانش‌بنیان به دیگر کشورها وجود دارد.

مدیرعامل شرکت دانش‌سالار، عنوان کرد: فوت مدیسنس محصولی است که کار تولید می کند به ازای هر دستگاه می توان کسب و کاری راه انداخت و به طور مستقیم برای ۴ نفر کار ایجاد کرد.

این فعال حوزه دانش‌بنیان با اشاره به ظرفیت بالای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: معاونت علمی از ظرفیت بسیارخوبی برای برای معرفی شرکت های دانش بنیان برخوردار است و برای رونق تولید دانش‌بنیان می‌تواند بزرگ‌ترین کار را در توسعه بازار این شرکت‌ها انجام دهد.