موتورلا اج ۵۰ پرو وارد بازار اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این موبایل دارای نمایشگر ۶.۷ اینچی pOLED است که حافظه داخلی و RAM آن از نسخه عرضه شده در هند بیشتر است.

موتورلا اج ۵۰ پرو دارای یک نمایشگرpOLED با اندازه ۶.۷ اینچ و وضوح ۱.۵K است که رفرش ریت ۱۴۴ هرتز دارد و با کورنینگ گوریلا گلس ۵ محافظت می شود. در این دستگاه از تراشه اسنپ دراگون ۷ Gen۳ شرکت کوالکام استفاده است. نسخه جهانی اج ۵۰ پرو برخلاف نسخه عرضه شده در هند با ۸ گیگابایت RAM و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، دارای ۱۲ گیگابایت RAM و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی است.

پشت موبایل موتورلا تنظیمات ۳ تایی دوربین دارد که حسگر اصلی آن ۵۰ مگاپیکسل همراه یک دوربین اولتراواید۱۳مگاپیکسل و دوربین تله فوتو۱۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابر و زوم هیبرید ۵۰ برابری است. دوربین سلفی اج ۵۰ پرو نیز ۵۰ مگاپیکسل است.

در کنار این موارد نسخه جهانی موتورلا اج ۵۰ پرو مجهز به سیستم عامل اندروید۱۴، باتری ۴۵۰۰ میلی آمپری و پشتیبانی از شارژ سریع ۱۲۵ واتی است. همچنین موبایل مذکور در برابر آب و گردوغبار مقاوم است و گواهینامه IP۶۸ دارد.

دستگاه مذکور در سه رنگ عرضه می شود و قیمت آن در انگلیس ۵۹۹ پوند و در اروپا ۶۹۹ یورو است. همچنین موتورلا اعلام کرده اج ۵۰ پرو را در آسیا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه نیز عرضه می کند. جالب آنکه خریداران موبایل در اروپا و انگلیس ایربادهای تازه عرضه شده «موتوباد» را دریافت می کنند.