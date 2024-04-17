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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۷

فراخوان پژوهشی سال ۱۴۰۳ منتشر شد

فراخوان پژوهشی سال ۱۴۰۳ منتشر شد

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی با هدف ارتقای سینمای ایران از طریق مساله‌یابی دقیق و شناخت چالش‌های اصلی آن، فراخوان پژوهشی سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان سینمایی، معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی با هدف ارتقای سینمای ایران، فراخوان پژوهشی سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد.

متن فراخوان به این شرح است:

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، با هدف ارتقای سینمای ایران از طریق مساله‌یابی دقیق و شناخت چالش‌های اصلی آن، محورهای پژوهشی سازمان سینمایی را (که با نظرخواهی از سینماگران، پژوهشکده‌ها پژوهشگران، استادان دانشگاه، بخش‌های مختلف سازمان سینمایی، اصناف و انجمن‌های سینمایی گردآوری شده است) با رویکرد میان‌رشته‌ای و کاربردی، پس از پالایش توسط شورای پژوهشی معاونت، به شرح زیر اعلام می‌کند:

محورهای پژوهشی:

۱- سینمای ایران، گفتمان و آرمان‌های انقلاب اسلامی

۲- سینمای دفاع مقدس و مقاومت

۳- جهش تولید در سینمای ایران و چالش‌های پیش رو

۴- کارکرد های سینما در روایت پیشرفت ایران اسلامی و امید افزایی

۵- طراحی الگوی بهره‌گیری از ظرفیت زیست بوم علم و فناوری در توسعه زیرساخت‌های سینما درایران

۶- ظرفیت‌های سینما در کار آفرینی و اشتغال

۷- ظرفیت‌های روایی سینمای ایران درخارج از تهران (مستند، انیمیشن و داستانی)

۸-سینما، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی (ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای آینده سینمای ایران)

۹- موانع و راهکارهای تقویت فیلمنامه در سینمای ایران

۱۰- ظرفیت‌های ادبیات فارسی، فرهنگ عامه و موسیقی محلی در تولید آثار انیمیشن، مستند و داستانی

۱۱- خلاها و چالش‌های حقوقی سینمای ایران (حقوق مخاطب، مالکیت معنوی، نظام قراردادها و ...)

سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، از کلیه مراکز علمی و پژوهشی، اساتید و پژوهشگران برای همکاری دعوت به عمل می‌آورد؛ علاوه بر حمایت از طرح‌های پژوهشی در محورهای ده‌گانه یاد شده، چنانچه پایان نامه‌هایی به موضوعات مذکور بپردازند و یا به صورت خلاقانه به یکی از نیازهای کاربردی سینمای ایران پاسخ دهند، در مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و درمقطع دکتری تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال، مورد حمایت قرارخواهند گرفت.

پژوهشگران محترم قبل از ارایه طرح‌نامه پژوهشی (پروپوزال)، ارایه فرم درخواست طرح اولیه پژوهشی (RFP ) و قطعی کردن عنوان پژوهش، ضروری است برای دریافت فرم مربوطه به آدرس سایت اینترنتی زیر مراجعه کنند.

جزییات بیشتر را از اینجا بخوانید.

کد مطلب 6080811
سید امیر شایان حقیقی

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