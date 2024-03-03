شمار شهدای رفح در ۲۴ ساعت اخیر به ۲۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، منابع محلی از شهادت ۲۶ فلسطینی در حملات ۲۴ ساعت اخیر به رفح خبر دادند.
در حملات و بمبارانهای ارتش رژیم صهیونیستی در شهر رفح در جنوب نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ فلسطینی به شهادت رسیده و دهها نفر هم زخمی شدند.
در تحولی دیگر، جنگندههای اسرائیلی یک دستگاه خودروی غیرنظامی را در شهر دیر البلح در مرکز نوار غزه بمباران کردند. در این حمله ۸ نفر شهید و تعدادی هم زخمی شدند.
از سوی دیگر، شهدای بمباران شب گذشته خانهای در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه به ۱۰ نفر افزایش یافت. در این حمله تعداد زیادی هم زخمی شدند.
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